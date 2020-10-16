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ПРАВДА О РАКЕ. Глобальный поиск методов лечения. Серия 4 (Новый сезон)
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488 views • October 16, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо представляет вам русский перевод четвертой серии фильма «Правда о раке. Глобальный поиск методов лечения».
В прошлой серии вы узнали о том, что крупные фармацевтические компании с целью продвинуть на рынок медицинские препараты, регулярно подкупают учёных и проплачивают исследования, получая нужный им результат. В этой серии вы узнаете, что и в пищевой промышленности происходит нечто подобное. Вы узнаете, как фабрикуются исследования о безопасности какого-либо вещества или продукта, в результате чего на полках магазинах и наших столах появляются опасные продукты питания, которые приводят нас к болезням. Вы узнаете о том, какую роль в формировании и развитии рака играют такие вещества, относящиеся к классу эксайтотоксинов, как заменитель сахара аспартам и различные усилители вкуса на основе глутамата, и на какие уловки идут производители, чтобы эти вещества попадали в ваш организм.
Несмотря на то, что пища является одним из ключевых факторов здоровья, современная система медицинского образования почти никакого внимания не уделяет диетологии. Легко можно встретить врача, который отучился 6 лет в ВУЗе, прошел интернатуру, и при этом не проходил ни одной программы обучения по диетологии. И что мы имеем в результате? Пищевую промышленность, которая не обращает никакого внимания на здоровье, и здравоохранение, которое не обращает никакого внимания на питание. По факту мы имеем единую двухступенчатую систему по получению прибылей: первая – пищевая промышленность, которая создает болезни, а вторая – система здравоохранения, которая делает вид, что их лечит, снимая симптомы химическими лекарствами, хотя на самом деле она призвана предотвращать болезни, тем самым сохраняя наше здоровье. Но на этом денег не заработать.
Деньги – вот что становится решающим фактором в вопросах, напрямую влияющих на наше здоровье. Раковая индустрия – это мультитриллионная отрасль, и здравый смысл подсказывает, что эта индустрия не заинтересована в том, чтобы искоренить источник своего дохода – болезнь рак. Такого не должно быть. Но такова реальность.
К счастью, существует альтернатива этому безумию – это лекарства от самой Природы. Фрукты, семена, овощи содержат огромное множество полезных веществ, которые обладают антивоспалительным, антиокислительным, антираковым и прочими полезными эффектами, не нанося при этом никакого вреда организму. Эксперты расскажут вам механизм действия некоторых таких веществ на раковый процесс.
Помимо растительных средств существуют и другие альтернативные методы лечения, например, с помощью различных видов энергии – звука, света с различным типом волн, тепла и электричества. Эти инновационные методы терапии применяются в альтернативной клинике «Hope 4 Cancer» в Тихуане (Мексика), с которыми вы сможете познакомиться в этой серии.
Также вы услышите вдохновляющие истории исцеления от рака, рассказанные людьми, которые доверились силам природы и исцеляющим видам энергии.
Если вы считаете, что эта информация полезна, поделитесь ей со своими знакомыми. Возможно, это кому-то сохранит здоровье или даже жизнь. Также вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Перевод фильма осуществлен проектом МедАльтернатива.инфо.
• Перевод: Марина Уткина (vk.com/id2062480)
• Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь: vk.com/a3esm)
• Монтаж: Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Благодарим всех, кто нам помогает! Благодаря вам мы делаем больше!
Предыдущие серии фильма смотрите на нашем канале: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
или на сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Посетите наш сайт МедАльтернатива.инфо - сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Также рекомендуем книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
В прошлой серии вы узнали о том, что крупные фармацевтические компании с целью продвинуть на рынок медицинские препараты, регулярно подкупают учёных и проплачивают исследования, получая нужный им результат. В этой серии вы узнаете, что и в пищевой промышленности происходит нечто подобное. Вы узнаете, как фабрикуются исследования о безопасности какого-либо вещества или продукта, в результате чего на полках магазинах и наших столах появляются опасные продукты питания, которые приводят нас к болезням. Вы узнаете о том, какую роль в формировании и развитии рака играют такие вещества, относящиеся к классу эксайтотоксинов, как заменитель сахара аспартам и различные усилители вкуса на основе глутамата, и на какие уловки идут производители, чтобы эти вещества попадали в ваш организм.
Несмотря на то, что пища является одним из ключевых факторов здоровья, современная система медицинского образования почти никакого внимания не уделяет диетологии. Легко можно встретить врача, который отучился 6 лет в ВУЗе, прошел интернатуру, и при этом не проходил ни одной программы обучения по диетологии. И что мы имеем в результате? Пищевую промышленность, которая не обращает никакого внимания на здоровье, и здравоохранение, которое не обращает никакого внимания на питание. По факту мы имеем единую двухступенчатую систему по получению прибылей: первая – пищевая промышленность, которая создает болезни, а вторая – система здравоохранения, которая делает вид, что их лечит, снимая симптомы химическими лекарствами, хотя на самом деле она призвана предотвращать болезни, тем самым сохраняя наше здоровье. Но на этом денег не заработать.
Деньги – вот что становится решающим фактором в вопросах, напрямую влияющих на наше здоровье. Раковая индустрия – это мультитриллионная отрасль, и здравый смысл подсказывает, что эта индустрия не заинтересована в том, чтобы искоренить источник своего дохода – болезнь рак. Такого не должно быть. Но такова реальность.
К счастью, существует альтернатива этому безумию – это лекарства от самой Природы. Фрукты, семена, овощи содержат огромное множество полезных веществ, которые обладают антивоспалительным, антиокислительным, антираковым и прочими полезными эффектами, не нанося при этом никакого вреда организму. Эксперты расскажут вам механизм действия некоторых таких веществ на раковый процесс.
Помимо растительных средств существуют и другие альтернативные методы лечения, например, с помощью различных видов энергии – звука, света с различным типом волн, тепла и электричества. Эти инновационные методы терапии применяются в альтернативной клинике «Hope 4 Cancer» в Тихуане (Мексика), с которыми вы сможете познакомиться в этой серии.
Также вы услышите вдохновляющие истории исцеления от рака, рассказанные людьми, которые доверились силам природы и исцеляющим видам энергии.
Если вы считаете, что эта информация полезна, поделитесь ей со своими знакомыми. Возможно, это кому-то сохранит здоровье или даже жизнь. Также вы можете поддержать работу нашего проекта. Подробности по ссылке: https://medalternativa.info/donate/
Перевод фильма осуществлен проектом МедАльтернатива.инфо.
• Перевод: Марина Уткина (vk.com/id2062480)
• Озвучка: Сергей Горин (Мастерская АзъЕсмь: vk.com/a3esm)
• Монтаж: Рафаэль Хабибуллин (vk.com/id35457743)
Благодарим всех, кто нам помогает! Благодаря вам мы делаем больше!
Предыдущие серии фильма смотрите на нашем канале: https://www.youtube.com/c/MedAlternativainfo
или на сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Посетите наш сайт МедАльтернатива.инфо - сайт о натуральной концепции лечения рака и других болезней: https://medalternativa.info/
Также рекомендуем книгу “Диагноз – рак: лечиться или жить? Альтернативный взгляд на онкологию”: https://medalternativa.info/our/books/diagnoz-rak-lechitsya-ili-zhit/
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