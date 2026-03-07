BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

GOD'S CHILDREN FLAMES
HERMES THOTH 2
HERMES THOTH 2
1 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
5 views • 2 days ago

GOD'S CHILDREN FLAMES

BY

ARCHANGEL RAPHAEL AND HERMES THOTH

ANTHEM--TRACK 2


IN YOUR HEART


INSTRUMENTS


YES, IT'S ME....BREAK SOME BREAD HERE WITH ME

THEN YOU'LL SEE....ANGELS SENT FROM THE SEA

WE HAVE COME....JUST IN TIME FOR THE SUN

YES, IT'S TRUE....BAPTIZE ANGELS I DO


IN GOD'S CHRISTED SCHEME OF THINGS

FLAMES OF HE MADE TO PLAY

PARTS TO TEACH OF THE SHAME

OF TREATING ALL HE MAKES

AS LESSER FORMS OF LIFE

MADE TO SERVE YOUR NEEDS

NOW THE ONLY WAY TO GAIN

ENTRANCE...TO MY ARK


NOW AS ONE....BEND YOUR KNEES ASKING GOD

SAVE MY SOUL

STOP ALL FEAR CAUSES...NOW KNOW

ALL YOU'VE DONE

FOLLOWING FLAGS OF SHAME

BEST TO BLAME

ALL ARE GOD'S CHILDREN FLAMES


IN GOD'S CHRISTED SCHEME OF THINGS

FLAMES OF HE MADE TO PLAY

PARTS TO TEACH OF THE SHAME

OF TREATING ALL HE MAKES

AS LESSER FORMS OF LIFE

MADE TO SERVE YOUR NEEDS

NOW THE ONLY WAY TO GAIN

ENTRANCE TO....MY ARK


IN YOUR HEART....TO MY ARK

IN YOUR HEART....TO MY ARK


 YES, IT'S TRUE....BAPTIZE ANGELS, I DO


Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Iran conflict threatens global supply chains as Strait of Hormuz disruptions mount

Iran conflict threatens global supply chains as Strait of Hormuz disruptions mount

Belle Carter
Israel strikes Iranian clerical site amid succession talks after Khamenei&#8217;s death

Israel strikes Iranian clerical site amid succession talks after Khamenei’s death

Laura Harris
The Reluctant Patriot: How to dismantle Big Government socialism, reclaim liberty and defeat the elite&#8217;s war on freedom

The Reluctant Patriot: How to dismantle Big Government socialism, reclaim liberty and defeat the elite’s war on freedom

Belle Carter
&#8220;A.G.E.S. Fall Conference&#8221; on BrightU: How ancient Egyptian &#8220;biophotonic gold&#8221; was the original source of superhuman power

“A.G.E.S. Fall Conference” on BrightU: How ancient Egyptian “biophotonic gold” was the original source of superhuman power

Jacob Thomas
Review of Dietary Supplement Recommendations for Women Over 40 Examined

Review of Dietary Supplement Recommendations for Women Over 40 Examined

Morgan S. Verity
The Natural Advantage: Why Eating Spinach in the Morning Is a Simple, Powerful Health Act

The Natural Advantage: Why Eating Spinach in the Morning Is a Simple, Powerful Health Act

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy