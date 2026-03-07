© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
GOD'S CHILDREN FLAMES
BY
ARCHANGEL RAPHAEL AND HERMES THOTH
ANTHEM--TRACK 2
IN YOUR HEART
INSTRUMENTS
YES, IT'S ME....BREAK SOME BREAD HERE WITH ME
THEN YOU'LL SEE....ANGELS SENT FROM THE SEA
WE HAVE COME....JUST IN TIME FOR THE SUN
YES, IT'S TRUE....BAPTIZE ANGELS I DO
IN GOD'S CHRISTED SCHEME OF THINGS
FLAMES OF HE MADE TO PLAY
PARTS TO TEACH OF THE SHAME
OF TREATING ALL HE MAKES
AS LESSER FORMS OF LIFE
MADE TO SERVE YOUR NEEDS
NOW THE ONLY WAY TO GAIN
ENTRANCE...TO MY ARK
NOW AS ONE....BEND YOUR KNEES ASKING GOD
SAVE MY SOUL
STOP ALL FEAR CAUSES...NOW KNOW
ALL YOU'VE DONE
FOLLOWING FLAGS OF SHAME
BEST TO BLAME
ALL ARE GOD'S CHILDREN FLAMES
IN GOD'S CHRISTED SCHEME OF THINGS
FLAMES OF HE MADE TO PLAY
PARTS TO TEACH OF THE SHAME
OF TREATING ALL HE MAKES
AS LESSER FORMS OF LIFE
MADE TO SERVE YOUR NEEDS
NOW THE ONLY WAY TO GAIN
ENTRANCE TO....MY ARK
IN YOUR HEART....TO MY ARK
IN YOUR HEART....TO MY ARK
YES, IT'S TRUE....BAPTIZE ANGELS, I DO