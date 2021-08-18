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Morti per vaccino al 18 Agosto 2021
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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5270 views • August 18, 2021
https://esclusacorrelazione.it/
Musica Mulo stanco di Powlean https://youtu.be/xh3b7zmQlNI
https://www.tinelli.eu/indice.html

AMAZON: LIBRO DI DINO TINELLI "IL RISVEGLIO" https://www.amazon.it/Risveglio-Terra-Piana-Dino-Tinelli-ebook/dp/B07RBN4XQ8/ref=tmm_kin_swatch_0?_encoding=UTF8&;qid=1556959977&sr=8-1-fkmrnull

https://www.tinelli.eu

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

Playlist di Dino Tinelli https://www.youtube.com/user/tinellidino/playlists

My Radio https://www.spreaker.com/user/10657103


✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.
✔NOTA SUPPLEMENTARE
Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.
Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.
Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino
Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.
Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli
Keywords
omspandemiavaccinicoronaviruspanico
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© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

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