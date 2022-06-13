CDL142 - Passer de la conscience à l'action persévérante (NETTOYER XV) - Jean-Jacques Crèvecœur

lundi 13 juin 2022 : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f/CDL142:3 Jean-Jacques Crèvecoeur - chaîne officielle : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f

Description d'origine JJC :

Dans cette vidéo, j'aborde trois sujets :

1. Pourquoi j'ai décidé d'interrompre, pour une durée indéterminée (mais au moins jusque début septembre) la production des Conversations du Lundi ;

2. En remplacement de ces conversations, je vous donne rendez-vous (presque) tous les mercredis sur la plateforme de Solidarita (https://solidarita.net/





) pour des émissions en direct à 14h (heure du Québec) - 20h (heure Européenne), dans le but de favoriser non plus des prises de conscience de ce qui se passe, mais de véritables actions individuelles et collectives susceptibles de faire bouger les choses… Comme le dit le titre de cette vidéo, il est temps de passer de la prise de conscience au passage à l'action persévérante.

3. Quels sont les projets auxquels je vais me consacrer pendant cet été, alors que je serai en pause des CDL.





QUELQUES RÉFÉRENCES PRATIQUES :

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