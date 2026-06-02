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WHERE ARE YOU NOW
HERMES THOTH 2
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WHERE ARE YOU NOW

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OUR FATHER CREATOR


ANTHEM-TRACK 9


LONG INSTRUMENTAL INTRO


IT SEEMS LIKE FOREVER NOW, SINCE MY HEART’S BEEN RELEASED

AND EVERY TIME I DREAM OF LOVE, IT’S MY HEART’S BEEN BROKE

SO WON’T YOU HELP ME PLEASE, THE RIGHT MEDICINE…..OH

AND DON’T FORGET TO SIGN THE CARD

WITH LOVE, LET ME KNOW


WHERE ARE YOU, WHERE ARE YOU NOW

I’M HERE

WHERE ARE YOU, WHERE ARE YOU NOW

I’M THERE

WHERE ARE YOU, WHERE ARE YOU NOW

I’M EVERYWHERE


OH………WHEREVER YOU GO, I WILL FOLLOW

I’M ALL THAT IS

OH……....WHEREVER YOU GO, I WILL FOLLOW

AS YOU I AM


BUT STILL, WITH A HEART BEEN BROKEN

SO FATHER PLEASE, HEAL MY WOUNDS


IT’S SEEMS LIKE A WASTE OF LOVE, FORE MY HEART’S RELEASE

BUT NOW I’M READY FOR MY TURN, TO SOAR WITH THE BIRDS

THANKS DAD FOR THE MEDICINE, MY HEART’S FEELING OK

AND ALL IT TOOK……A LITTLE HUG

AND THE PAIN WENT AWAY


WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW

I FEEL YOU WITH ME

WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW

I FEEL YOU ARE ME

WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW

RIGHT INSIDE YOUR HEART


WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW

I’M HERE

WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW

I’M THERE

WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW

I’M EVERYWHERE


WHERE ARE YOU NOW……WHERE ARE YOU NOW……I AM YOU

WHERE ARE YOU NOW……WHERE ARE YOU NOW……YOU ARE ME

WHERE ARE YOU NOW……WHERE ARE YOU NOW……I AM YOU ARE ME

ALL THAT LOVE CAN BE

Keywords
prophecyend of daysspiritual musicangel musicfrom the angels
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