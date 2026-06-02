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WHERE ARE YOU NOW
BY
OUR FATHER CREATOR
ANTHEM-TRACK 9
LONG INSTRUMENTAL INTRO
IT SEEMS LIKE FOREVER NOW, SINCE MY HEART’S BEEN RELEASED
AND EVERY TIME I DREAM OF LOVE, IT’S MY HEART’S BEEN BROKE
SO WON’T YOU HELP ME PLEASE, THE RIGHT MEDICINE…..OH
AND DON’T FORGET TO SIGN THE CARD
WITH LOVE, LET ME KNOW
WHERE ARE YOU, WHERE ARE YOU NOW
I’M HERE
WHERE ARE YOU, WHERE ARE YOU NOW
I’M THERE
WHERE ARE YOU, WHERE ARE YOU NOW
I’M EVERYWHERE
OH………WHEREVER YOU GO, I WILL FOLLOW
I’M ALL THAT IS
OH……....WHEREVER YOU GO, I WILL FOLLOW
AS YOU I AM
BUT STILL, WITH A HEART BEEN BROKEN
SO FATHER PLEASE, HEAL MY WOUNDS
IT’S SEEMS LIKE A WASTE OF LOVE, FORE MY HEART’S RELEASE
BUT NOW I’M READY FOR MY TURN, TO SOAR WITH THE BIRDS
THANKS DAD FOR THE MEDICINE, MY HEART’S FEELING OK
AND ALL IT TOOK……A LITTLE HUG
AND THE PAIN WENT AWAY
WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW
I FEEL YOU WITH ME
WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW
I FEEL YOU ARE ME
WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW
RIGHT INSIDE YOUR HEART
WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW
I’M HERE
WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW
I’M THERE
WHERE ARE YOU…….WHERE ARE YOU NOW
I’M EVERYWHERE
WHERE ARE YOU NOW……WHERE ARE YOU NOW……I AM YOU
WHERE ARE YOU NOW……WHERE ARE YOU NOW……YOU ARE ME
WHERE ARE YOU NOW……WHERE ARE YOU NOW……I AM YOU ARE ME
ALL THAT LOVE CAN BE