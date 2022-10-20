Храм как солнечные часы и календарь (4-й храм, описанный в Иезекииле). Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

Cайт Лиланда Джонса https://leelandjones.com/





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Документ к этому видео

pdf https://cloud.mail.ru/public/Cz7S/JaCtTS2Xw

doc https://cloud.mail.ru/public/est7/6FCogq3nr

odt https://cloud.mail.ru/public/wvLw/pBQC4qju7





Оригинальное видео на англ. https://vimeo.com/757929044





В этом видео Лиланд помогает увидеть, что ХРАМ, который подробно описан пророком Иезекииелм и который будет в Иерусалиме во время 1000-летнего царства Христа, по своей архитектуре является солнечными часами и соотносится с библейским календарём и праздникми! Лиланд упоминает, что солнечные часы описываются как порталы («врата») в Книге Еноха, обозначающие собой точки восхода и захода cолнца на горизонте, которым можно найти соответствие на меноре. 7 лампад на меноре соотносятся с 7 точками положения солнца на горизонте в течение года, и через 5 из них солнце проходит дважды, позволяя таким образом отсчитывать 12 месяцев в году, начиная с Пасхи





Лиланд показывает особое выравнивание теней зданий комплекса - прямое в дни весеннего и осеннего равноденствия и диагональное в дни летнего и зимнего солнцестояния, и таким образом угловые постройки ("поварни" из Иез 46:24) отмечают собой эти 4 "поворотных" дня в году (как добавочные дни к 360 дням, что даёт в сумме 364 дня). И именно их вы можете видеть на календаре Еноха, составленном Лиландом, как «выступы» в конце каждого 3-го месяца (разделяя год на 4 части). 30 комнат, расположенных по периметру храма, представляют собой 30 дней в мес., и в конце каждого 3-го мес. прибавляется 31-й день, что и отражено угловыми зданиями храмового комплекса. В оригинале это слово 8622. tequphah https://biblehub.com/hebrew/8622.htm означает: оборот, поворот, цикл; конец (года); круговорот, вращение, движение солнца по небосводу; течение времени, промежуток времени; начало, конец, завершение. 8622. tequphah переведено как «в конце» в Исх 34:22 и «шествие» в Пс 18:7, где описывается движение солнца по небосводу. В году 4 таких дня: дни зимнего и летнего солнцестояния и дни весеннего и осеннего равноденствия.





Полная версия календаря Еноха на 2022-2023 гг на англ.

https://leelandjones.com/enoch-calendar

копия https://cloud.mail.ru/public/XkSQ/Un1saZ4ze





Здесь 3-я стр. из этого календаря

русск. https://cloud.mail.ru/public/JJ9n/rxUGxj3Fg

англ. https://cloud.mail.ru/public/7s5t/MADiXFqai





Здесь https://www.youtube.com/watch?v=DFLLaF832ng Лиланд связывает "текуфу" с понятием «кистей» из Чис 15:38 (6734. tsitsith https://biblehub.com/hebrew/6734.htm "бахрома, кисть, кисточка, прядь; крыловидный выступ")





Храмовый комплекс КВАДРАТНОЙ ФОРМЫ! Как я понимаю, если бы комплекс был прямоугольной формы (хоть и с 4 углами), то уже не было бы ИДЕАЛЬНОГО ДИАГОНАЛЬНОГО ВЫРАВНИВАНИЯ ТЕНЕЙ, которое наблюдается в дни солнцестояний (когда тени от определённых зданий ложатся прямо на УГЛОВЫЕ здания)





Квадратная форма связана с числом 4, и это число Божьего порядка: 4 животных вокруг престола, 4 духа небесных, 4 ангела связанных при реке Евфрате, 4 рога жертвенника, собирание избранного остатка от 4 ветров. И, конечно, 4 "поворотных" дня в году ("текуфа")

Как удивительно! Бог дал детали плана храма одному человеку (пророку Иезекиилю), а несколько тысяч лет спустя другой человек - благословенный брат Лиланд - тщательно изучил это подробное описание, произвёл важные измерения, соотнеся с другими местами из Писания, а затем, используя современнеы приложения нашёл такие удивительные вещи в конструкции храмового комплекса как закодированный календарь и солнечные часы!





Видео Лиланда Джонса на русск о МЕНОРЕ КАК ЧАСАХ

(цветки - затмения апокалипсиса, отмечающие печати, трубы и чаши Откровения, последние 7 лет Апокалипсиса 2017-2024 гг)





часть 1

https://www.youtube.com/watch?v=IdOX63q2ww0

https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c





часть 2

https://www.youtube.com/watch?v=Xa0E-M5wmOE

https://www.brighteon.com/7ba14092-8aa6-46c4-9f21-6209b5d86bc4