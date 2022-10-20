Храм как солнечные часы и календарь (4-й храм, описанный в Иезекииле). Лиланд Джонс. Leeland Jones in Russian

Cайт с бесплатными материалами Лиланда Джонса https://leelandjones.com/





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Документ к этому видео:

pdf https://cloud.mail.ru/public/Cz7S/JaCtTS2Xw

doc https://cloud.mail.ru/public/est7/6FCogq3nr



odt https://cloud.mail.ru/public/wvLw/pBQC4qju7





Это видео помогает понять, что храм, описанный в Иезекииле, -— это удивительное здание, которое будет служить календарём и солнечными часами для точного определения дней, месяцев и лет, праздников и назначенных дней. В этом видео Лиланд показывает и доказывает, что в храмовом комплексе закодирован календарь, и храм, по своей архитектуре, с особым расположением зданий комплекса, функционирует как солнечные часы. Лиланд упоминает, что солнечные часы описываются как порталы («врата») в Книге Еноха, обозначающие собой точки восхода и захода cолнца на горизонте. И Лиланд находит соответствие им также на меноре: 7 лампад на меноре как 7 точек положения солнца на горизонте в течение года, и через 4 из них солнце проходит дважды, позволяя таким образом можно отсчитывать 12 месяцев в году.

Лиланд наглядно показывает, что угловые здания храмового комплекса отмечают собой 4 дня в году — 2 дня равноденствия (осеннего и весеннего) и 2 дня солнцестояния (зимнего и летнего) и именно их вы можете видеть на календаре Еноха, составленном Лиландом, как «выступы» в конце каждого третьего месяца. Если кратко, то в каждом месяце 30 дней (и это отображено виде 30 комнат по периметру храма), а к 3-му месяцу прибавляется еще 1 дополнительный день — 31-й, и это отражено угловыми зданиями.

И одно из удивительных вещей в этом видео — это особое расположение теней, отбрасываемых зданиями храмового комплекса и в особенности — диагонального выравнивания теней во время солнцестояния. Например, во время летнего солнцестояния тень от Восточных Ворот Внешнего Двора попадает между Южными Воротами Внутреннего Двора и Южными Воротами Внешнего Двора, и эта диагональная тень попадает ровно на угловые здания, называемые «кистями» (Tekufah). А в момент весеннего равноденствия наблюдается идеальное, совершенно прямое выравнивание теней — когда тень от Восточных Ворот Внешнего Двора, освещаемых восходящим солнцем, попадает точно на Восточные Ворота Внутреннего Двора. А Дом Царя (самое высокое здание комплекса) отбрасывает диагональную тень прямо на угловое здание поварни (текуфа) — на закате, в день летнего солнцестояния...





Я для наглядности добавила в документ с переводом снимки экрана из видео Лиланда и также страничку из календаря Еноха на 2022-2023 гг., который вы можете скачать по ссылкам:

русск. https://cloud.mail.ru/public/JJ9n/rxUGxj3Fg

англ. https://cloud.mail.ru/public/7s5t/MADiXFqai





Полную версию календаря Еноха, составленную Лиландом на 2022-2023 гг. (на англ.) можете скачать по ссылке: https://leelandjones.com/enoch-calendar

--> версия от руки: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/cec34ae6aa014a47958ec2ff1d19d987/2022%20Enoch%20Calendar.pdf

--> версия цифровая: https://storage.googleapis.com/wzukusers/user-26016223/documents/ccf5bd79447b453889507dd1998815d7/Enoch%20Calender%202022%20for%20Leeland.pdf)





Cм. также видео Лиланда Джонса на русском о МЕНОРЕ КАК ЧАСАХ

(на меноре в виде миндальных цветков отмечены затмения апокалипсиса, а также печати, трубы и чаши из книги Откровения):





часть 1

https://www.youtube.com/watch?v=IdOX63q2ww0&t=14s

или здесь: https://www.brighteon.com/66d4ce26-bfa4-472a-98fd-b7bc5aeafa5c





часть 2

https://www.youtube.com/watch?v=Xa0E-M5wmOE&t=1082s

https://www.brighteon.com/7ba14092-8aa6-46c4-9f21-6209b5d86bc4







