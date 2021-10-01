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IFQ68 - Émission #68 du 30 septembre 2021 avec Lucie Laurier
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20 views • October 01, 2021
27 septembre 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions68:3
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 68e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Laurier, actrice, comédienne, chanteuse, et lanceuse d'alerte, avec 29 films et 14 séries télévisées à son actif, Lucie est sortie de sa réserve pour mettre à disposition du grand public ses connaissances politiques, médiatiques et humanistes.
Quelques liens pour retrouver Lucie Laurier
• perso : https://www.facebook.com/lucie.laurier/
• professionnel : https://www.facebook.com/lucielaurierofficiel
• https://www.instagram.com/lucielaurierofficiel/
• https://twitter.com/LucieLaurier
• https://www.youtube.com/channel/UCmX5NWTSd7mvtxp7ZsAo_Eg
La réponse de Lucie Laurier aux journalistes, durant la manifestation de septembre 2020 à Montréal : https://youtu.be/4AvJav3FzW8
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé
• En Suisse, les enfants pourraient se faire vacciner même si les parents refusent, dès 10 ans.
https://www.20min.ch/fr/story/les-enfants-pourraient-se-faire-vacciner-meme-si-les-parents-refusent-627644157428?fbclid=IwAR1C50Ic2Ajo9Y9FV6h8ykoDl3LcCSV0VcqUKe2in2tb-M-5FkosGrcq-KU
• Opeo offre 1000 francs aux employés non vaccinés au 31 mars 2022 !
https://www.heidi.news/apprendre-travailler/une-entreprise-vaudoise-offre-1000-francs-aux-employes-non-vaccines
• ID2020 (Microsoft, Fondation Rockefeller, GAVI, Accenture, Ideo), le Manifeste. https://id2020.org/manifesto/
• La Suisse relance la loi sur l'e-ID après le refus de la population du 7.03.21. https://www.ictjournal.ch/news/2021-09-30/les-projets-de-la-confederation-pour-relancer-le-id
• Alicem (France) : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Alicem-la-premiere-solution-d-identite-numerique-regalienne-securisee
• THALES, le site : https://www.thalesgroup.com/fr
• THALES, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thales
• THALES, les actionnaires 2021 : https://m.zonebourse.com/cours/action/THALES-4715/societe/
• ATOS : Atos et Thales créent une coentreprise dans le big data et l'intelligence artificielle.
https://m.investir.lesechos.fr/actualites/atos-et-thales-creent-une-coentreprise-dans-le-big-data-et-l-intelligence-artificielle-1964782.html
• ATOS, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Atos
• ATOS, actionnaires 2021 : https://m.zonebourse.com/cours/action/ATOS-SE-4612/societe/
•🇨🇭Référendum NON aux médias contrôlés, à signer et envoyer avant le 7 octobre : https://verfassungsfreunde.ch/fr/campaign/staatsmedien-nein/
•🇨🇭Initiative pour l'intégrité physique et psychique, sans discrimination en Suisse, à signer avant le 1er juin 2022 : https://verfassungsfreunde.ch/fr/campaign/stoppimpfpflicht/
•🇨🇭Cette initiative vient d'être lancée en Suisse : "Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets"
👉 Pour télécharger le formulaire de l'initiative : https://fbschweiz.ch/index.php/fr/bargeld-fr
Article de La Liberté : https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/lancement-d-une-initiative-en-faveur-de-l-argent-liquide/615319
• AGENDA
🇨🇭Suisse
Vendredi 1.10 : 18h devant Unimail Rassemblement
Samedi 2.10 :
11h30 Martigny PIQUE-NIQUE + MANIF Foire du Valais, renommée Foire du Pass Sanitaire !
Samedi 9.10 : 14h Place Neuve
ÇA SUFFIT, RETOUR À LA VIE !
Samedi 16.10 : 14h Place des Nations pour la chaîne humaine autour de OMS, GAVI, ONU, CICR
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-suisse
& http://t.me/ActionsSuisse
🇫🇷 France 2 & 3.10 :
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-france/
Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b
@Chloe_F
Dans cette 68e édition de votre émission hebdomadaire, nous avons le plaisir d'accueillir Lucie Laurier, actrice, comédienne, chanteuse, et lanceuse d'alerte, avec 29 films et 14 séries télévisées à son actif, Lucie est sortie de sa réserve pour mettre à disposition du grand public ses connaissances politiques, médiatiques et humanistes.
Quelques liens pour retrouver Lucie Laurier
• perso : https://www.facebook.com/lucie.laurier/
• professionnel : https://www.facebook.com/lucielaurierofficiel
• https://www.instagram.com/lucielaurierofficiel/
• https://twitter.com/LucieLaurier
• https://www.youtube.com/channel/UCmX5NWTSd7mvtxp7ZsAo_Eg
La réponse de Lucie Laurier aux journalistes, durant la manifestation de septembre 2020 à Montréal : https://youtu.be/4AvJav3FzW8
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Les coordonnées de l'équipe
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
👉SALIM LAÏBI :
https://www.youtube.com/channel/UCAWbpsb5YQKxE8F62TEVCww
https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
https://odysee.com/@Chloe_F:b
https://rumble.com/user/ChloeFra
https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
https://www.instagram.com/p/CM1lDLXjAwk/?igshid=12iki8wuw2noh
https://www.facebook.com/chloe.fra.9
VK : https://m.vk.com/id665557322
👉MURIEL HUBIN :
https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : http://essentiellement.eu
■ Sources Chloé
• En Suisse, les enfants pourraient se faire vacciner même si les parents refusent, dès 10 ans.
https://www.20min.ch/fr/story/les-enfants-pourraient-se-faire-vacciner-meme-si-les-parents-refusent-627644157428?fbclid=IwAR1C50Ic2Ajo9Y9FV6h8ykoDl3LcCSV0VcqUKe2in2tb-M-5FkosGrcq-KU
• Opeo offre 1000 francs aux employés non vaccinés au 31 mars 2022 !
https://www.heidi.news/apprendre-travailler/une-entreprise-vaudoise-offre-1000-francs-aux-employes-non-vaccines
• ID2020 (Microsoft, Fondation Rockefeller, GAVI, Accenture, Ideo), le Manifeste. https://id2020.org/manifesto/
• La Suisse relance la loi sur l'e-ID après le refus de la population du 7.03.21. https://www.ictjournal.ch/news/2021-09-30/les-projets-de-la-confederation-pour-relancer-le-id
• Alicem (France) : https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Alicem-la-premiere-solution-d-identite-numerique-regalienne-securisee
• THALES, le site : https://www.thalesgroup.com/fr
• THALES, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Thales
• THALES, les actionnaires 2021 : https://m.zonebourse.com/cours/action/THALES-4715/societe/
• ATOS : Atos et Thales créent une coentreprise dans le big data et l'intelligence artificielle.
https://m.investir.lesechos.fr/actualites/atos-et-thales-creent-une-coentreprise-dans-le-big-data-et-l-intelligence-artificielle-1964782.html
• ATOS, page Wikipedia : https://fr.m.wikipedia.org/wiki/Atos
• ATOS, actionnaires 2021 : https://m.zonebourse.com/cours/action/ATOS-SE-4612/societe/
•🇨🇭Référendum NON aux médias contrôlés, à signer et envoyer avant le 7 octobre : https://verfassungsfreunde.ch/fr/campaign/staatsmedien-nein/
•🇨🇭Initiative pour l'intégrité physique et psychique, sans discrimination en Suisse, à signer avant le 1er juin 2022 : https://verfassungsfreunde.ch/fr/campaign/stoppimpfpflicht/
•🇨🇭Cette initiative vient d'être lancée en Suisse : "Oui à une monnaie suisse libre et indépendante sous forme de pièces ou de billets"
👉 Pour télécharger le formulaire de l'initiative : https://fbschweiz.ch/index.php/fr/bargeld-fr
Article de La Liberté : https://www.laliberte.ch/news-agence/detail/lancement-d-une-initiative-en-faveur-de-l-argent-liquide/615319
• AGENDA
🇨🇭Suisse
Vendredi 1.10 : 18h devant Unimail Rassemblement
Samedi 2.10 :
11h30 Martigny PIQUE-NIQUE + MANIF Foire du Valais, renommée Foire du Pass Sanitaire !
Samedi 9.10 : 14h Place Neuve
ÇA SUFFIT, RETOUR À LA VIE !
Samedi 16.10 : 14h Place des Nations pour la chaîne humaine autour de OMS, GAVI, ONU, CICR
https://www.coordinationrevolutioncov.com/forum/rassemblements-en-suisse
& http://t.me/ActionsSuisse
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