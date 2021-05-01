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Waar is de Griep gebleven!? “Prikken, slikken of niets doen?” zegt Epidemioloog Dick Bijl.
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40 views • May 01, 2021
Waar is de Griep gebleven!? “Prikken, slikken of niets doen?” zegt Epidemioloog Dick Bijl.
Epidemioloog Dick Bijl is auteur van diverse medische boeken en heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht “Griep” met als ondertitel “Prikken, Slikken of toch heel voorzichtig niets doen?”. Maar waar is de griep gebleven? Tijdens de Corona crisis is Influenza van de aardbodem verdwenen en dat roept vragen op. Samen met Dick Bijl blikt programmamaker Flavio Pasquino terug op de historie van de griep en uiteraard de Mexicaanse variant in relatie tot de huidige crisis.
Dick Bijl is kritisch over de effectiviteit en veiligheid van de corona vaccins, net als bij de Mexicaanse Griep, toen er stevige bijwerkingen (narcolepsie) voor veel onrust zorgden en ook het vertrouwen in vaccineren over de volle breedte deed afnemen. Veel mensen ontwikkelden wantrouwen naar de prik en daarin speelde veearts cq viroloog Ab Osterhaus een grote rol. Belangenverstrengeling en ongebruikte vaccins met een waarde van vele honderden miljoenen, zorgden voor een bittere nasmaak bij politici en de bevolking.
Overbodige Griepprik
In 2010 maakte Zembla een onthutsende onderzoeks documentaire die aan het licht bracht dat de effectiviteit van de griepprik wetenschappelijk onbewezen is en zeer waarschijnlijk nihil moet worden geacht. Ca. 4 miljoen 60-plussers krijgen jaarlijks een brief om zich te laten enten tegen influenza maar tot op heden is er nooit een betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het griep-vaccin in de hoge leeftijdsgroepen. De uitgevoerde dubbelblind gerandomiseerde studies die wel gedaan zijn - op jongere groepen - tonen zelfs aan dat er geen effect is.
De effectiviteit van het Pfizer mRNA vaccin.
Dick Bijl heeft ook zijn bedenkingen t.a.v. de effectiviteit van het populaire mRNA vaccin van Pfizer, waar de CEO een effectiviteit van 95% claimt op basis van een onderzoek onder 40.000 mensen. “Je moet ca 250 mensen vaccineren om bij 1 persoon de infectie te voorkomen. “Dat is een te slechte score”, legt Bijl uit. “Het doel is om ernstige ziekte en doden te voorkomen en daarvan is nauwelijks iets van bekend”.
Cochrane instituut
In de uitzending refereert Dick Bijl een aantal maal naar het cochrane instituut, een vooraanstaand wetenschappelijk orgaan dat peer reviewed studies publiceert en waar vooralnog geen degelijke studie is geleverd die aantoont dat de griepprik effectief is. https://www.cochrane.org,
Gezonde levenswijze
Bijl is tevens kritisch op het uitblijven van enig advies vanuit de overheid rondom een gezonde levensstijl. “Een minister van Volksgezondheid & Sport die het hele jaar niets heeft gezegd over gezond eten, afvallen, sporten, stoppen met roken en minder alcoholgebruik mag wat mij betreft niet herkozen worden” besluit de epidemioloog, die tevens president is van het International Society of Drug Bulletins die een onafhankelijke waakhond functie vervuld richting Big Farma.
CREDITS , https://www.blckbx.tv/
Epidemioloog Dick Bijl is auteur van diverse medische boeken en heeft onlangs een nieuw boek uitgebracht “Griep” met als ondertitel “Prikken, Slikken of toch heel voorzichtig niets doen?”. Maar waar is de griep gebleven? Tijdens de Corona crisis is Influenza van de aardbodem verdwenen en dat roept vragen op. Samen met Dick Bijl blikt programmamaker Flavio Pasquino terug op de historie van de griep en uiteraard de Mexicaanse variant in relatie tot de huidige crisis.
Dick Bijl is kritisch over de effectiviteit en veiligheid van de corona vaccins, net als bij de Mexicaanse Griep, toen er stevige bijwerkingen (narcolepsie) voor veel onrust zorgden en ook het vertrouwen in vaccineren over de volle breedte deed afnemen. Veel mensen ontwikkelden wantrouwen naar de prik en daarin speelde veearts cq viroloog Ab Osterhaus een grote rol. Belangenverstrengeling en ongebruikte vaccins met een waarde van vele honderden miljoenen, zorgden voor een bittere nasmaak bij politici en de bevolking.
Overbodige Griepprik
In 2010 maakte Zembla een onthutsende onderzoeks documentaire die aan het licht bracht dat de effectiviteit van de griepprik wetenschappelijk onbewezen is en zeer waarschijnlijk nihil moet worden geacht. Ca. 4 miljoen 60-plussers krijgen jaarlijks een brief om zich te laten enten tegen influenza maar tot op heden is er nooit een betrouwbaar wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het griep-vaccin in de hoge leeftijdsgroepen. De uitgevoerde dubbelblind gerandomiseerde studies die wel gedaan zijn - op jongere groepen - tonen zelfs aan dat er geen effect is.
De effectiviteit van het Pfizer mRNA vaccin.
Dick Bijl heeft ook zijn bedenkingen t.a.v. de effectiviteit van het populaire mRNA vaccin van Pfizer, waar de CEO een effectiviteit van 95% claimt op basis van een onderzoek onder 40.000 mensen. “Je moet ca 250 mensen vaccineren om bij 1 persoon de infectie te voorkomen. “Dat is een te slechte score”, legt Bijl uit. “Het doel is om ernstige ziekte en doden te voorkomen en daarvan is nauwelijks iets van bekend”.
Cochrane instituut
In de uitzending refereert Dick Bijl een aantal maal naar het cochrane instituut, een vooraanstaand wetenschappelijk orgaan dat peer reviewed studies publiceert en waar vooralnog geen degelijke studie is geleverd die aantoont dat de griepprik effectief is. https://www.cochrane.org,
Gezonde levenswijze
Bijl is tevens kritisch op het uitblijven van enig advies vanuit de overheid rondom een gezonde levensstijl. “Een minister van Volksgezondheid & Sport die het hele jaar niets heeft gezegd over gezond eten, afvallen, sporten, stoppen met roken en minder alcoholgebruik mag wat mij betreft niet herkozen worden” besluit de epidemioloog, die tevens president is van het International Society of Drug Bulletins die een onafhankelijke waakhond functie vervuld richting Big Farma.
CREDITS , https://www.blckbx.tv/
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