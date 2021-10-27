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Clown Planet News (27 October, 2021): Bishop Pushes Liquifying Bodies, FDA Jabs Kids, Fauci Dogs & More
Sensus Fidelium
Sensus Fidelium
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20 views • October 27, 2021
https://www.lifesitenews.com/news/iowa-archbishop-urges-laity-to-liquify-dead-bodies-instead-of-burying-them-says-its-better-for-planet/

https://www.youtube.com/watch?v=4duwAbDU9i8

https://twitter.com/PezntJournalist/status/1448381777639182337

https://off-guardian.org/2021/10/23/cdc-director-we-may-need-to-update-our-definition-of-fully-vaccinated/

https://twitter.com/NeverSleever/status/1451941124621357067

https://twitter.com/NeverSleever/status/1451937904004112385

https://twitter.com/ellymelly/status/1452905996188143621

https://twitter.com/NeverSleever/status/1451392077078704145

https://twitter.com/Angelasfreenews/status/1451870350019596293

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https://twitter.com/AnonCitizenUK/status/1452760558936240134

https://twitter.com/WhitlockJason/status/1453108598280790020

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