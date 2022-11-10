Ζωντανή ομιλία κ. Ελευθέριου Κοσμίδη με θέμα: " Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς η προσφορά και οι διάδοχοι του". Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 ΣΤΙΣ 7:00 μ.μ. ο κ. κ. Ελευθέριος Κοσμίδης, Φυσικός - Σύμβουλος σπουδών & επαγγελματικού προσανατολισμού - μέλος του ΔΣ του Συλλόγου μας, θα μιλήσει με θέμα: " Όσιος Ιουστίνος Πόποβιτς η προσφορά και οι διάδοχοι του".

Θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Ορθοδοξία» του «Ορθοδόξου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιος Ιωσήφ ο Ησυχαστής», στη Μοναστηρίου 183, 2ος όροφος – Τηλέφωνο επικοινωνίας του συλλόγου: 2310 515786 - https://agiosiosif.gr

