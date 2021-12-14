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156) Purga de dissidentes (c/ radiação ionizante)
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81 views • December 14, 2021
Créditos a Mundo Desconocido: https://www.youtube.com/c/MundoDesconocidoOficial
Dez. 12, 2021 | ¿De Dónde Viene esta Enorme Radiación Ionizante? https://www.youtube.com/watch?v=4AvKCeysnOc
As "vagas" são criadas com radiação não ionizante e desencadeiam a Síndrome da Radiação Aguda (ARS), crise aguda de electrosmog, normalizado como COVID:
141) ELECTROSMOG - electro-pandemia (prova): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/103e0f7b-f163-4650-a016-071ff258b7be
143) ELECTROSMOG - electro-pandemia (actualização): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
150) Sintomas das Vagas (síndrome irradiação aguda): https://www.brighteon.com/09fdde18-1d09-4525-ac22-e5ae76c84e6f
161) CORONA: sistema de coordenação e roteamento para nano-redes: https://www.brighteon.com/06e20741-bb47-41b1-9569-02ea0a9435a7
2015 | CORONA: Um sistema de Coordenação e Roteamento para
Nano-redes | CORONA: A Coordinate and Routing system for
Nanonetworks: https://www.semanticscholar.org/paper/CORONA%3A-A-Coordinate-and-Routing-system-for-Tsioliaridou-Liaskos/1c6936f4a32d53d76eb3689c5754742f8df26a52
PDF: https://projects.ics.forth.gr/_publications/CORONA2015.pdf | http://users.ics.forth.gr/~cliaskos/files/cnf/NANOCOM15.pdf
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Dez. 12, 2021 | ¿De Dónde Viene esta Enorme Radiación Ionizante? https://www.youtube.com/watch?v=4AvKCeysnOc
As "vagas" são criadas com radiação não ionizante e desencadeiam a Síndrome da Radiação Aguda (ARS), crise aguda de electrosmog, normalizado como COVID:
141) ELECTROSMOG - electro-pandemia (prova): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/103e0f7b-f163-4650-a016-071ff258b7be
143) ELECTROSMOG - electro-pandemia (actualização): https://www.brighteon.com/dashboard/videos/397a7720-6d59-4a0b-9d1e-7dafed6600c0
150) Sintomas das Vagas (síndrome irradiação aguda): https://www.brighteon.com/09fdde18-1d09-4525-ac22-e5ae76c84e6f
161) CORONA: sistema de coordenação e roteamento para nano-redes: https://www.brighteon.com/06e20741-bb47-41b1-9569-02ea0a9435a7
2015 | CORONA: Um sistema de Coordenação e Roteamento para
Nano-redes | CORONA: A Coordinate and Routing system for
Nanonetworks: https://www.semanticscholar.org/paper/CORONA%3A-A-Coordinate-and-Routing-system-for-Tsioliaridou-Liaskos/1c6936f4a32d53d76eb3689c5754742f8df26a52
PDF: https://projects.ics.forth.gr/_publications/CORONA2015.pdf | http://users.ics.forth.gr/~cliaskos/files/cnf/NANOCOM15.pdf
127) Confissão pública do crime 5G/6G: https://www.brighteon.com/dashboard/videos/1bfb6bcc-7b7b-4c6e-8fd0-af27d836de62
MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
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