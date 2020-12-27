ΕΚΑΝΕ ΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΥΣΕ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ...

Το πρόσωπο της συγκεκριμένης νοσοκόμας παρέλυσε, τρεις μέρες μετά που έλαβε το εμβόλιο του ψευτοκορωνοϊου... Έπαθε την λεγόμενη παράλυση bell,και αυτή την στιγμή δυστυχώς,δεν μπορεί ούτε να χαμογελάσει! ...._ _ Ώστε λοιπόν έχετε Παράλυση Bell......"Γιατί το έπαθα; Η Παράλυση Bell συμβαίνει όταν το νεύρο που ελέγχει τους μυς του προσώπου είναι πρησμένο, ερεθισμένο (φλεγμονή), ή συμπιεσμένο, με αποτέλεσμα την αδυναμία ή παράλυση του προσώπου. Ωστόσο η ακριβής αιτία που προκαλεί αυτή τη βλάβη είναι άγνωστη.Οι περισσότεροι επιστήμονες πιστεύουν ότι μια ιογενής λοίμωξη (ίωση) προκαλεί την διαταραχή. Θεωρούν ότι το προσωπικό νεύρο πρήζεται και ερεθίζεται ως αντίδραση στη μόλυνση, προκαλώντας πίεση μέσα στο φαλλόπειο πόρο που οδηγεί σε ισχαιμία (τον περιορισμό του αίματος και του οξυγόνου στα νευρικά κύτταρα). Σε ηπιότερες περιπτώσεις επηρεάζεται μικρότερο μέρος του νεύρου.Η διαταραχή έχει επίσης συσχετιστεί με γρίπη ή άλλη ασθένεια που μοιάζει με γρίπη, πονοκεφάλους, χρόνια ωτίτιδα του μέσου αυτιού, υψηλή αρτηριακή πίεση, διαβήτη, σαρκοείδωση, όγκους, νόσο του Lyme, και τραύματα όπως κάταγμα κρανίου ή τραυματισμό του προσώπου.Συχνά, απλά δεν ξέρουμε γιατί το πάθατε.......Τι θα συμβεί στη συνέχεια? ...."