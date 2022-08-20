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LIBÉREZ L'INFO #3 avec Dr Eric Loridan, Chirurgien - 18.08.22
luciole
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61 views • August 20, 2022

18 août 2022 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/LIBEREZ_LINFO_3:7

Chloé F. : https://odysee.com/@Chloe_F:b

Description d'origine :

Ce soir, nous avons eu le grand plaisir d'accueillir Dr Eric Loridan, chirurgien, qui a répondu présent après le message de notre invité initial, André Bercoff, qui a eu des difficultés à se connecter depuis l'Espagne.


Cette émission mensuelle est en quelque sorte la suite de l'Info en QuestionS : l'aventure continue avec Chloé Frammery et Salim Laïbi, et avec Amélie Paul et Thierry Casasnovas qui nous ont rejoints.


Jean-Jacques, Tal, Sophie, Muriel et Senta se consacrent à d'autres projets pour le moment mais ils seront toujours les bienvenus dans « Libérez l'info ».


Cette nouvelle émission reprend le flambeau, 2 ans après les débuts de l'info en QuestionS. Elle a pour vocation de répondre à une demande générale d'informations libres et indépendantes de la part du grand public, qui n'en peut plus des Fakenews des médias officiels. La censure des GAFAM (Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft) qui fait rage nous pousse à nous en émanciper. C'est pour cela que nous diffuserons l'émission en direct sur Odysee, Telegram, Twitter, Crowdbunker et sur nos autres canaux à l'abri de la censure.


Dans l'émission « Libérez l'info », nous inviterons régulièrement des experts, des scientifiques et des professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions que nous nous posons tous.


Vous pourrez regarder les émissions en différé & les émissions précédentes (y compris toutes les émissions de l'info en QuestionS), et également consulter les sources des informations données, sur nos canaux :


👉 THIERRY CASASNOVAS

• Nouveau site : https://www.rgnr.fr


• Facebook : https://m.facebook.com/thierry.rgnr


• YouTube : https://m.youtube.com/c/RegenereThierryCasasnovas


• Telegram - Fil d'info : https://t.me/rgnr_fr

👉 CHLOÉ FRAMMERY

• Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@ChloeFrammery


• Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b


• Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra


• Facebook : https://www.facebook.com/chloe.fra.9


• Instagram : https://www.instagram.com/chloe_frammery


• Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09


• VK : https://m.vk.com/id665557322


• Telegram - Fil d’info : https://t.me/chloefinfosofficiel

👉 SALIM LAÏBI

• Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org


• Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1


• Facebook : https://www.facebook.com/LeLibrePenseur.org


• Crowdbunker : https://crowdbunker.com/@leLibrePenseurOrg


• Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2


• Rumble : https://rumble.com/user/SalimLaibiLLP


• Twitch (censuré) : https://www.twitch.tv/salim_laibi_llp


• Telegram - Fil d'info : https://t.me/Salim_Laibi_LLP

👉 AMÉLIE PAUL

• Tous mes liens : http://ameliepaul.com/


• Facebook : https://www.facebook.com/ameliepaulfanpage


• Instagram : https://www.instagram.com/amelie_paul


• Odysee : https://odysee.com/@ameliepaul


• Rumble : https://rumble.com/user/ameliepaul


• Patreon : https://www.patreon.com/ameliepaul


• Spotify : https://spoti.fi/3LPx5uF


• Twitter : https://twitter.com/Amelie_Paul


• Youtube : https://www.youtube.com/AmeliePaulVerite


• Telegram - Fil d'info : https://t.me/amelie_paul

■ DOCUMENT AVEC TOUTES LES SOURCES :

https://drive.google.com/file/d/1zaELK7loj50hH1tCFZi9bHj1PN9OuoH9/view?usp=sharing


■ Références évoquées par Eric Loridan :

• Études sur l'hydroxychloroquine : taper sur internet "C19hcq"

• Études sur l'ivermectine : taper sur internet "C19ivm"


■ Générique de fin :

Clip de Amélie Paul, Le Monde

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=3uE-xuidV7c

■ Sources de Chloé :

• Document avec toutes mes sources : https://drive.google.com/file/d/1SxcJaWJpfV3iVnaGOttuFgahI0ZI5Vrc/view?usp=sharing

• Présentation PowerPoint "Les casserole du Gouvernement français AUTO-REVERSE 2022" : https://docs.google.com/presentation/d/1ru7BnnpzLhl_q12rZ-Kdh3gi3O5Z5nuV/edit?usp=sharing&ouid=112395942149703606857&rtpof=true&sd=true


PDF : https://drive.google.com/file/d/1jEas7uUoK45zDyt5saUBXbQJST38VW5T/view?usp=sharing


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resistancecovidmasquesmedecinesanteplandemievaccinseveilmetaverseconseil de l ordre
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