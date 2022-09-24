BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

PET 'VACCINATION' PROGRAMS / ANOTHER TOTAL SCAM (FAKE SCIENCE, BARBARISM; PROFITEERING)
Alex Hammer
Alex Hammer
5188 followers
Follow
3
Share
Report
221 views • September 24, 2022

================(world orders review)

================

PET 'VACCINATION' PROGRAMS / A TOTAL SCAM (FAKE SCIENCE, BARBARISM; PROFITEERING)

JUST LIKE THE HUMAN PROGRAMS [THINK ABOUT IT] !

https://www.bitchute.com/video/dzQPaFmanM13/ [SHARE]

================

(source) Londoner0870 https://www.bitchute.com/video/kawT4dF8R3C0/

The entire pet vaccination program is a massive disaster and a total scam.

================

@ https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/

================

COVID 'VACCINES' are GRAPHENE INOCULATED

for DEPOPULATION + NEURO-MODULATION

https://www.bitchute.com/video/j6OgsGhEpkPO/

26 GHz [5G SPECTRUM] The 'GRAPHENE' SWEET SPOT

https://www.bitchute.com/vid


There is NO 'TRANSMISSION' from 'VACCINATED' persons. It is 'IRRADIATION'

(LQC) https://www.bitchute.com/video/o3xSsyUayuUx/


MASS INJECTION (GRAPHENE, NANO, EMF POISONING) !

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1Ee3McSWwME7/

'GRAPHENE' Oxide STRUCTURES (ALL 'INJECTABLES' SUPECT) !

#THE PUSH FOR 'HUMAN EXTINCTION' (Of the Many, But Not For The Few)

(LQC) https://www.bitchute.com/video/5c7Pb9QqY1n4/

GRAPHENE in the COV-ID "VACCINE" (Identified, Evidenced & Reported 1st by Prof. Pablo Campra)

(LQC) https://www.bitchute.com/video/1TwV7p8aRhY1/

Prof. Campra GRAPHENE (LQC) Report: [ENG]

https://docdro.id/7DAXqet:[ES] https://docdro.id/PXcBfeQ

FINDING of GRAPHENE Oxide in COVID 'Vaccines'

(LQC / Dr. Pablo Campra) [SPECIAL REPORT]

https://www.bitchute.com/video/JpPe8pIrXTKu/


Prof. Campra MICRO-STRUCTURES Report

https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/356507702_MICROSTRUCTURES_IN_COVID_VACCINES_inorganic_crystals_or_Wireless_Nanosensors_Network/links/61a4d94eee3e086e3d3a6756/MICROSTRUCTURES-IN-COVID-VACCINES-inorganic-crystals-or-Wireless-Nanosensors-Network.pdf

Prof. Campra DNA CRYSTALS NANOTECHNOLOGY IN COVID19 VACCINES

https://www.researchgate.net/profile/Pablo-Campra/publication/358284707_DNA_CRYSTALS_NANOTECHNOLOGY_IN_COVID19_VACCINES/links/61fe5607870587329e938768/DNA-CRYSTALS-NANOTECHNOLOGY-IN-COVID19-VACCINES.pdf


The toxicity of the nano-material that goes into the vaccines is described in the scientific literature, with at least 67 articles on the subject attach to the final report by Dr. Pablo Campra.

@ https://docdro.id/pXTuYr

PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, TESLAPHORESIS, SELF-ASSEMBLIES INJECT

(La Quinta Columna; SPECIAL REPORT) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/

SELF-ASSEMBLED GRAPHENE based CARBON NANOTUBES in PFIZER

https://www.bitchute.com/video/2qF8HOQVLj9P/

'WHEN WE HAVE THESE WEAPONS...' (WOR)

https://www.bitchute.com/video/oCx5GChlbmAI/

#NOT-A-VAC ! (Ohh... If THESE TREES Could TALK) !

[🎶 Instrumental] https://www.bitchute.com/video/krk75vgZjTsL/


the CO-VIDs, the GRAPHENE and the VAX-SCENE (WOR)

(1) https://www.bitchute.com/video/eGtbUmvIy53p/

(2) https://www.bitchute.com/video/0UV9MQJfNfst/

More GRAPHENE STRUCTURES In SINOPHARM & SPUTNIK

(Dr. Liliana Zelada) https://www.bitchute.com/video/7p7744GxVQBR/

ASTRA / MODERNA / PFIZER (COV-ID INJECTIONS) "FULL of GRAPHENE..." !

(Dr. Liliana Zelada) https://www.bitchute.com/video/mSpBIr4IBn3o/

NATURE & PURPOSE of the COVIDIAN [GRAPHENE +] INJECTS

(Ricardo Delgado SUMMARY) https://www.bitchute.com/video/hwWSM0SEH7wU/

*The PURPOSE of VACCINATION [Ricardo Delgado]

https://www.bitchute.com/video/k8pYHroKcBc4/

COV19 INJECT, NANO Networks, TESLAPHORESIS; EMF / 5G

(Dr. Pablo Campra / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/

Covid GRAPHENE Q DOTS Can PENETRATE CELL BARRIER & CLEVE 2 DNA

(El Mundo Desconocido) https://www.bitchute.com/video/zDmgR4uGriUy/

TECHNO PARASITISM [EM Wireless Nano-Bio-Sensor Networks]

https://www.bitchute.com/video/kCA0i3HeQ8mk/

MAC-cinated [INTRA-BODY NANO-NETWORK]

https://www.bitchute.com/video/jH7YxBQbrLAs/

NANO-TECHNO & GRAPHENE Oxide in PFIZER 'Vaccine'

La Quinta Columna [Special Report]

https://www.bitchute.com/video/xiNacuINixUp/

GRAPHENE oxide in SINOVAC, ASTRAZENECA & PFIZER VAX

https://www.bitchute.com/video/shD0mwNV9rI5/

PFIZER C19 BIO-WEAPON DARK-FIELD MICROSCOPY (Eng. Subs)

https://www.bitchute.com/video/0WgMeAS6MywK/

================

Shared from and subscribe to:

tangentopolis (world orders review)

https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/


Keywords
biblepropagandagenocidecriminalsnwoagenda 21sheddingmandatesfrequency weaponsmedical tyrannyforced vaccinesmorgellonsnano techbio warfarecovid hoaxmrnahydrogelquantum dotsvaccine passportsspike proteinsgraphene oxide
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Germany Approves Nearly $1 Billion in Arms Exports to Israel, Der Spiegel Reports

Germany Approves Nearly $1 Billion in Arms Exports to Israel, Der Spiegel Reports

Garrison Vance
Study: Screens are corroding teens&#8217; belief in a healthy life

Study: Screens are corroding teens’ belief in a healthy life

Ava Grace
The hidden power of puttering: How small, unstructured movements can transform your health and happiness

The hidden power of puttering: How small, unstructured movements can transform your health and happiness

Patrick Lewis
Prolonged Sitting Linked to 9% Higher Cancer Death Risk per Hour, Study Finds

Prolonged Sitting Linked to 9% Higher Cancer Death Risk per Hour, Study Finds

Morgan S. Verity
Study: Breakfast After Noon Linked to 29% Higher Risk of Early Death

Study: Breakfast After Noon Linked to 29% Higher Risk of Early Death

Coco Somers
British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

British media blames Muslims for wasting water during wudu, hiding the fact that AI data centers are the real problem

Lance D Johnson
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy