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Tworzenie BORG'ów i UMYSŁU ROJNEGO podłączonego pod Sztuczną Inteligencję, Raport 14 maja 2020
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KERRYS UPDATE: FIGHT THE BORG : MAY 13, 2020 https://www.youtube.com/watch?v=L6F-r...
Zgodnie z prawem bez maski - Sławomir Archacki 14.maj 2020 r
https://www.youtube.com/watch?v=j1nrk...
Obejrzyjcie to! Marek Taran wyjaśnia, dlaczego wybrali dokładnie czas wiosny tego roku! „Powrót Świętej Żeńskości - rozmawiam z Markiem Taranem” https://www.youtube.com/watch?v=-KkNk...
To też- dla Kobiet, BARDZO WAŻNE TERAZ!: Co my Kobiety możemy zrobić najlepszego aby Tworzyć NOWY ŚWIAT? https://www.youtube.com/watch?v=J1OJK...
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Zgodnie z prawem bez maski - Sławomir Archacki 14.maj 2020 r
https://www.youtube.com/watch?v=j1nrk...
Obejrzyjcie to! Marek Taran wyjaśnia, dlaczego wybrali dokładnie czas wiosny tego roku! „Powrót Świętej Żeńskości - rozmawiam z Markiem Taranem” https://www.youtube.com/watch?v=-KkNk...
To też- dla Kobiet, BARDZO WAŻNE TERAZ!: Co my Kobiety możemy zrobić najlepszego aby Tworzyć NOWY ŚWIAT? https://www.youtube.com/watch?v=J1OJK...
DAROWIZNY na działania edukacyjne i publikację książek (Książka o Dewach Mistrzowskich Kryształów już przetłumaczona! zbieramy na drukarnię!): PayPal na www.samoswiadomi.pl
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