ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ YOUTUBE)

angelokarageorgos 288 followers Follow 9 Share Add to... Download MP3 Share Report

2587 views • August 18, 2020





Το πρόβλημα τους πάντα ήταν το πώς θα γίνει σωστά η “πώληση” ούτως ώστε εμείς να συναινέσουμε στη λύση τους. Και για να αποδεχτεί η όλο και αυξανόμενη αντίδραση των ανθρώπων τις νέες συνθήκες (ή έστω να τις θεωρήσουμε επιβεβλημένες) επιβάλλεται η χρήση της τρομοκρατίας σε κάθε δυνατό επίπεδο.



Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :



Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube



Κανάλι Lbry:

Κανάλι Brighteon:



Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook



Για επικοινωνία:



Όλα τα links είναι κι εδώ.

https://docs.google.com/document/d/1eJwM1TFqVoD48LclKPdD63vl4vtYk-eURP2WLtVGkMM/edit?usp=sharing



Αρχικό βιντεο Γεωργιάδη με προηγούμενες δηλώσεις για μάσκες



Εκτακτα μέτρα για πανδημία: Τελευταίο χαρτί πριν την καραντίνα και το sms



Το γενικό lockdown είναι πλέον μονόδρομος

https://www.capital.gr/me-apopsi/3474680/to-geniko-lockdown-einai-pleon-monodromos



Forced Isolation May Be the Only Way to Stop Resurgence of Virus



Situation in Victoria, Australia



Μόσιαλος σε ΣΚΑΪ: Σχέδιο μετάβασης για τον φθινόπωρο - Οι εξελίξεις για το εμβόλιο

https://www.skai.gr/news/ygeia/mosialos-se-skai-sxedio-metavasis-gia-ton-fthinoporo-oi-ekselikseis-gia-to-emvolio



Μαγιορκίνης: Προτείνω μάσκες στα παιδιά 10-19 χρονών στα σχολεία - Τι λέει για το εμβόλιο

https://www.skai.gr/magiorkinis-proteino-maskes-sta-paidia-10-19xronon-sta-sxoleia-ti-leei-gia-to-emvolio



Kρούσματα και Τεστ

Video ψευδοκυβερνησης για Παρτυ και Ιο



Καθηγητής Χρηστάκης: «Θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι από τον κορονοϊό»!



Έρευνα : Σε 25 γλώσσες διακινούνται fake news για τον κοροναϊό – 800 άτομα έχουν πεθάνει εξαιτίας τους



Κάλυμνος: Συνελήφθη ιερέας που καλούσε τους πιστούς να μην βάλουν μάσκα



Νέες οδηγίες από Χαρδαλιά για τη χρήση μάσκας Μόλις την βγάλετε, βάζετε τα χέρια στο στόμα και τα γλείφετε... πολύ σχολαστικά!



Ο Χαρδαλιάς προσβάλλει τον ελληνικό λαό με την συμπεριφορά του



Κορωνοϊός-Μέτρα!Ο περιφερειάρχης Τζιτζικώστας τρώει σε ταβέρνα στους Παξούς μετά τις 12[Φωτογραφίες Ντοκουμέντα]



Ισπανία: Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε κατά της μάσκας, του εμβολίου και του 5G



ΣΟΚ!! Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟ!!

Γράφει ο Αναστάσιος Χατζής, MD, PHd, Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής θεραπείας, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών

https://www.facebook.com/tasos.tsipiras/posts/10224220618042257



Κορωνοϊός: Νέα μέθοδος καταμέτρησης θανάτων στην Βρετανία -Μειώθηκε κατά 5.000 ο επίσημος απολογισμός των νεκρών

https://www.iefimerida.gr/kosmos/koronoios-katametrisis-thanaton-bretania-5000 Στα πλαίσια των διαδικασιών που σκοπεύουν να μας οδηγήσουν στη Μεγάλη Επανεκκίνηση που έχουν σχεδιάσει, όπως έχουμε πει, η ιστορία με τον ιό θα τραβήξει… Κατα τη διάρκεια αυτών παρατηρούμε την προσπάθεια να κανονικοποιηθεί η νέα πραγματικότητα τους.Το πρόβλημα τους πάντα ήταν το πώς θα γίνει σωστά η “πώληση” ούτως ώστε εμείς να συναινέσουμε στη λύση τους. Και για να αποδεχτεί η όλο και αυξανόμενη αντίδραση των ανθρώπων τις νέες συνθήκες (ή έστω να τις θεωρήσουμε επιβεβλημένες) επιβάλλεται η χρήση της τρομοκρατίας σε κάθε δυνατό επίπεδο.Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtubeΚανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6 Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos Για επικοινωνία: [email protected] Όλα τα links είναι κι εδώ.Αρχικό βιντεο Γεωργιάδη με προηγούμενες δηλώσεις για μάσκες https://www.facebook.com/Vassilis.Kostoulas/videos/10223009640531021 Εκτακτα μέτρα για πανδημία: Τελευταίο χαρτί πριν την καραντίνα και το sms https://www.tanea.gr/2020/08/15/greece/ektakta-metra-gia-pandimia-teleytaio-xarti-prin-tin-karantina-kai-to-sms/ Το γενικό lockdown είναι πλέον μονόδρομοςForced Isolation May Be the Only Way to Stop Resurgence of Virus https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/forced-isolation-may-be-the-only-way-to-stop-resurgence-of-virus Situation in Victoria, Australia https://www.facebook.com/cassie.koutras/posts/10218223628961940 Μόσιαλος σε ΣΚΑΪ: Σχέδιο μετάβασης για τον φθινόπωρο - Οι εξελίξεις για το εμβόλιοΜαγιορκίνης: Προτείνω μάσκες στα παιδιά 10-19 χρονών στα σχολεία - Τι λέει για το εμβόλιοKρούσματα και Τεστ https://www.facebook.com/greg.petrakos/posts/3270501722996146 Video ψευδοκυβερνησης για Παρτυ και Ιο https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1294966940679774208 Καθηγητής Χρηστάκης: «Θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι από τον κορονοϊό»! https://eretikos.gr/kathigitis-christakis-tha-pethanoyn-ekatommyria-anthropoi-apo-ton-koronoio/338336 Έρευνα : Σε 25 γλώσσες διακινούνται fake news για τον κοροναϊό – 800 άτομα έχουν πεθάνει εξαιτίας τους https://www.in.gr/2020/08/14/world/ereyna-se-25-glosses-diakinountai-fake-news-gia-ton-koronaio-800-atoma-exoun-pethanei-eksaitias-tous/ Κάλυμνος: Συνελήφθη ιερέας που καλούσε τους πιστούς να μην βάλουν μάσκα https://www.kathimerini.gr/1092203/article/epikairothta/ellada/kalymnos-synelhf8h-iereas-poy-kaloyse-toys-pistoys-na-mhn-valoyn-maska Νέες οδηγίες από Χαρδαλιά για τη χρήση μάσκας Μόλις την βγάλετε, βάζετε τα χέρια στο στόμα και τα γλείφετε... πολύ σχολαστικά! https://www.facebook.com/watch/?v=2363890223920598 Ο Χαρδαλιάς προσβάλλει τον ελληνικό λαό με την συμπεριφορά του https://www.facebook.com/antilian.kotzai.5/videos/1538099306345359 Κορωνοϊός-Μέτρα!Ο περιφερειάρχης Τζιτζικώστας τρώει σε ταβέρνα στους Παξούς μετά τις 12[Φωτογραφίες Ντοκουμέντα] https://www.elsocial.eu/cposts/08/13/6749947/# Ισπανία: Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε κατά της μάσκας, του εμβολίου και του 5G https://www.tilestwra.com/ispania-chiliades-kosmos-diadilose-kata-tis-maskas-toy-emvolioy-kai-toy-5g/ ΣΟΚ!! Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟ!!Γράφει ο Αναστάσιος Χατζής, MD, PHd, Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής θεραπείας, Παιδιατρικό Κέντρο ΑθηνώνΚορωνοϊός: Νέα μέθοδος καταμέτρησης θανάτων στην Βρετανία -Μειώθηκε κατά 5.000 ο επίσημος απολογισμός των νεκρών Keywords vaccineswholockdown

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