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ΜΙΑ ΒΟΛΤΑ ΣΤΟΝ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ YOUTUBE)
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2587 views • August 18, 2020
Στα πλαίσια των διαδικασιών που σκοπεύουν να μας οδηγήσουν στη Μεγάλη Επανεκκίνηση που έχουν σχεδιάσει, όπως έχουμε πει, η ιστορία με τον ιό θα τραβήξει… Κατα τη διάρκεια αυτών παρατηρούμε την προσπάθεια να κανονικοποιηθεί η νέα πραγματικότητα τους.
Το πρόβλημα τους πάντα ήταν το πώς θα γίνει σωστά η “πώληση” ούτως ώστε εμείς να συναινέσουμε στη λύση τους. Και για να αποδεχτεί η όλο και αυξανόμενη αντίδραση των ανθρώπων τις νέες συνθήκες (ή έστω να τις θεωρήσουμε επιβεβλημένες) επιβάλλεται η χρήση της τρομοκρατίας σε κάθε δυνατό επίπεδο.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1eJwM1TFqVoD48LclKPdD63vl4vtYk-eURP2WLtVGkMM/edit?usp=sharing
Αρχικό βιντεο Γεωργιάδη με προηγούμενες δηλώσεις για μάσκες https://www.facebook.com/Vassilis.Kostoulas/videos/10223009640531021
Εκτακτα μέτρα για πανδημία: Τελευταίο χαρτί πριν την καραντίνα και το sms https://www.tanea.gr/2020/08/15/greece/ektakta-metra-gia-pandimia-teleytaio-xarti-prin-tin-karantina-kai-to-sms/
Το γενικό lockdown είναι πλέον μονόδρομος
https://www.capital.gr/me-apopsi/3474680/to-geniko-lockdown-einai-pleon-monodromos
Forced Isolation May Be the Only Way to Stop Resurgence of Virus https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/forced-isolation-may-be-the-only-way-to-stop-resurgence-of-virus
Situation in Victoria, Australia https://www.facebook.com/cassie.koutras/posts/10218223628961940
Μόσιαλος σε ΣΚΑΪ: Σχέδιο μετάβασης για τον φθινόπωρο - Οι εξελίξεις για το εμβόλιο
https://www.skai.gr/news/ygeia/mosialos-se-skai-sxedio-metavasis-gia-ton-fthinoporo-oi-ekselikseis-gia-to-emvolio
Μαγιορκίνης: Προτείνω μάσκες στα παιδιά 10-19 χρονών στα σχολεία - Τι λέει για το εμβόλιο
https://www.skai.gr/magiorkinis-proteino-maskes-sta-paidia-10-19xronon-sta-sxoleia-ti-leei-gia-to-emvolio
Kρούσματα και Τεστ https://www.facebook.com/greg.petrakos/posts/3270501722996146
Video ψευδοκυβερνησης για Παρτυ και Ιο https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1294966940679774208
Καθηγητής Χρηστάκης: «Θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι από τον κορονοϊό»! https://eretikos.gr/kathigitis-christakis-tha-pethanoyn-ekatommyria-anthropoi-apo-ton-koronoio/338336
Έρευνα : Σε 25 γλώσσες διακινούνται fake news για τον κοροναϊό – 800 άτομα έχουν πεθάνει εξαιτίας τους https://www.in.gr/2020/08/14/world/ereyna-se-25-glosses-diakinountai-fake-news-gia-ton-koronaio-800-atoma-exoun-pethanei-eksaitias-tous/
Κάλυμνος: Συνελήφθη ιερέας που καλούσε τους πιστούς να μην βάλουν μάσκα https://www.kathimerini.gr/1092203/article/epikairothta/ellada/kalymnos-synelhf8h-iereas-poy-kaloyse-toys-pistoys-na-mhn-valoyn-maska
Νέες οδηγίες από Χαρδαλιά για τη χρήση μάσκας Μόλις την βγάλετε, βάζετε τα χέρια στο στόμα και τα γλείφετε... πολύ σχολαστικά! https://www.facebook.com/watch/?v=2363890223920598
Ο Χαρδαλιάς προσβάλλει τον ελληνικό λαό με την συμπεριφορά του https://www.facebook.com/antilian.kotzai.5/videos/1538099306345359
Κορωνοϊός-Μέτρα!Ο περιφερειάρχης Τζιτζικώστας τρώει σε ταβέρνα στους Παξούς μετά τις 12[Φωτογραφίες Ντοκουμέντα] https://www.elsocial.eu/cposts/08/13/6749947/#
Ισπανία: Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε κατά της μάσκας, του εμβολίου και του 5G https://www.tilestwra.com/ispania-chiliades-kosmos-diadilose-kata-tis-maskas-toy-emvolioy-kai-toy-5g/
ΣΟΚ!! Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟ!!
Γράφει ο Αναστάσιος Χατζής, MD, PHd, Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής θεραπείας, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
https://www.facebook.com/tasos.tsipiras/posts/10224220618042257
Κορωνοϊός: Νέα μέθοδος καταμέτρησης θανάτων στην Βρετανία -Μειώθηκε κατά 5.000 ο επίσημος απολογισμός των νεκρών
https://www.iefimerida.gr/kosmos/koronoios-katametrisis-thanaton-bretania-5000
Το πρόβλημα τους πάντα ήταν το πώς θα γίνει σωστά η “πώληση” ούτως ώστε εμείς να συναινέσουμε στη λύση τους. Και για να αποδεχτεί η όλο και αυξανόμενη αντίδραση των ανθρώπων τις νέες συνθήκες (ή έστω να τις θεωρήσουμε επιβεβλημένες) επιβάλλεται η χρήση της τρομοκρατίας σε κάθε δυνατό επίπεδο.
Επειδή δεν ξέρουμε για πόσο καιρό θα μας επιτρέπουν να τα λέμε από εδώ ανεβάζω τα βίντεο επίσης εδώ (κυρίως στο πρώτο γιατί το δεύτερο έχει μερικές φορές προβληματάκια στο upload) :
Στα παρακάτω μπορείς και να πηγαίνεις όταν δεις ότι μου έχουν κατεβάσει κάποιο βιντεο από το youtube
Κανάλι Lbry: https://lbry.tv/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Επίσης θα ενημερώνω για ό,τι βγάζω και στο προφίλ στο facebook https://www.facebook.com/angelo.karageorgos
Για επικοινωνία: [email protected]
Όλα τα links είναι κι εδώ.
https://docs.google.com/document/d/1eJwM1TFqVoD48LclKPdD63vl4vtYk-eURP2WLtVGkMM/edit?usp=sharing
Αρχικό βιντεο Γεωργιάδη με προηγούμενες δηλώσεις για μάσκες https://www.facebook.com/Vassilis.Kostoulas/videos/10223009640531021
Εκτακτα μέτρα για πανδημία: Τελευταίο χαρτί πριν την καραντίνα και το sms https://www.tanea.gr/2020/08/15/greece/ektakta-metra-gia-pandimia-teleytaio-xarti-prin-tin-karantina-kai-to-sms/
Το γενικό lockdown είναι πλέον μονόδρομος
https://www.capital.gr/me-apopsi/3474680/to-geniko-lockdown-einai-pleon-monodromos
Forced Isolation May Be the Only Way to Stop Resurgence of Virus https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-08-13/forced-isolation-may-be-the-only-way-to-stop-resurgence-of-virus
Situation in Victoria, Australia https://www.facebook.com/cassie.koutras/posts/10218223628961940
Μόσιαλος σε ΣΚΑΪ: Σχέδιο μετάβασης για τον φθινόπωρο - Οι εξελίξεις για το εμβόλιο
https://www.skai.gr/news/ygeia/mosialos-se-skai-sxedio-metavasis-gia-ton-fthinoporo-oi-ekselikseis-gia-to-emvolio
Μαγιορκίνης: Προτείνω μάσκες στα παιδιά 10-19 χρονών στα σχολεία - Τι λέει για το εμβόλιο
https://www.skai.gr/magiorkinis-proteino-maskes-sta-paidia-10-19xronon-sta-sxoleia-ti-leei-gia-to-emvolio
Kρούσματα και Τεστ https://www.facebook.com/greg.petrakos/posts/3270501722996146
Video ψευδοκυβερνησης για Παρτυ και Ιο https://twitter.com/PrimeministerGR/status/1294966940679774208
Καθηγητής Χρηστάκης: «Θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι από τον κορονοϊό»! https://eretikos.gr/kathigitis-christakis-tha-pethanoyn-ekatommyria-anthropoi-apo-ton-koronoio/338336
Έρευνα : Σε 25 γλώσσες διακινούνται fake news για τον κοροναϊό – 800 άτομα έχουν πεθάνει εξαιτίας τους https://www.in.gr/2020/08/14/world/ereyna-se-25-glosses-diakinountai-fake-news-gia-ton-koronaio-800-atoma-exoun-pethanei-eksaitias-tous/
Κάλυμνος: Συνελήφθη ιερέας που καλούσε τους πιστούς να μην βάλουν μάσκα https://www.kathimerini.gr/1092203/article/epikairothta/ellada/kalymnos-synelhf8h-iereas-poy-kaloyse-toys-pistoys-na-mhn-valoyn-maska
Νέες οδηγίες από Χαρδαλιά για τη χρήση μάσκας Μόλις την βγάλετε, βάζετε τα χέρια στο στόμα και τα γλείφετε... πολύ σχολαστικά! https://www.facebook.com/watch/?v=2363890223920598
Ο Χαρδαλιάς προσβάλλει τον ελληνικό λαό με την συμπεριφορά του https://www.facebook.com/antilian.kotzai.5/videos/1538099306345359
Κορωνοϊός-Μέτρα!Ο περιφερειάρχης Τζιτζικώστας τρώει σε ταβέρνα στους Παξούς μετά τις 12[Φωτογραφίες Ντοκουμέντα] https://www.elsocial.eu/cposts/08/13/6749947/#
Ισπανία: Χιλιάδες κόσμος διαδήλωσε κατά της μάσκας, του εμβολίου και του 5G https://www.tilestwra.com/ispania-chiliades-kosmos-diadilose-kata-tis-maskas-toy-emvolioy-kai-toy-5g/
ΣΟΚ!! Η ΜΑΣΚΑ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΑΙΦΝΙΔΙΟ ΘΑΝΑΤΟ!!
Γράφει ο Αναστάσιος Χατζής, MD, PHd, Παιδίατρος - Εντατικολόγος, Διευθυντής Παιδιατρικής Μονάδας Εντατικής θεραπείας, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών
https://www.facebook.com/tasos.tsipiras/posts/10224220618042257
Κορωνοϊός: Νέα μέθοδος καταμέτρησης θανάτων στην Βρετανία -Μειώθηκε κατά 5.000 ο επίσημος απολογισμός των νεκρών
https://www.iefimerida.gr/kosmos/koronoios-katametrisis-thanaton-bretania-5000
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