DR. AMANDA VOLLMER: Sound of Freedom | Πρόβλημα-Αντίδραση-Λύση | Μία άλλη οπτική γωνία!

📍Όλοι συμφωνούμε ότι η εμπορία παιδιών είναι φρικτή. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό δεν είναι καινούργιο. Συνεχίζεται εδώ και δεκαετίες. Υπάρχουν άνθρωποι που ασχολούνται προσπαθώντας να βοηθήσουν αυτά τα πιο άτυχα παιδιά εδώ και δεκαετίες και υπάρχουν πολλές υπέροχες ιστορίες διάσωσης και σωτηρίας.🔺Τώρα έχει έρθει στη μεγάλη οθόνη και μας προτρέπουν έντονα να παρακολουθήσουμε μια ταινία σχετικά με αυτό και στη συνέχεια να αναλάβουμε δράση. Μας ενθαρρύνουν οι άνθρωποι στα μέσα ενημέρωσης να αναλάβουμε δράση, για άλλη μια φορά.





👉 Η συνέχεια του άρθρου ΕΔΩ: https://nioland.substack.com/p/dr-amanda-vollmer-sound-of-freedom





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