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Ma solution pour éradiquer le QUI? des manifestations
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10 views • August 13, 2021
Ma contribution à la défense de la langue française afin d'éviter qu'on finisse par interdire un pronom interrogatif qui est parfois utile.
Là, je pense que sauf à interdire les oiseaux...
N'ayant plus accès à YouTube pour l'instant, je compte sur vous pour diffuser.
Le lien pour télécharger le dessin : https://drive.google.com/drive/folders/1BUR7kjgvxRMmcnxNh13FFMuKYcz-2-hZ?usp=sharing
La version JPG s'ouvre avec tout
La version PNG permet de garder la transparence pour faire des montages etc.
La version SVG (vectorielle) permet d'agrandir le dessin autant qu'on le veut sans perte de qualité
Là, je pense que sauf à interdire les oiseaux...
N'ayant plus accès à YouTube pour l'instant, je compte sur vous pour diffuser.
Le lien pour télécharger le dessin : https://drive.google.com/drive/folders/1BUR7kjgvxRMmcnxNh13FFMuKYcz-2-hZ?usp=sharing
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