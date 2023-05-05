Nutriólogo Hugo Robin.- ¡Cómo combatir adecuadamente la causante # 1 de enfermedades!

Existen solo algunas razones principales al porque enfermamos e inclusive al porque morimos prematuramente. En este video el nutriólogo holístico Hugo Robin discute la causante #1 de ello y comparte cual es la herramienta de salud que el personalmente utiliza para desarrollar y mantener una salud radiante.

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Enlaces de algunas de las herramientas mencionadas en el video:

Chlorella Taiwanesa: https://bit.ly/3HqcGM8

Fitoplancton Marino: https://bit.ly/3YHc4rR

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Este es mi regalo y mi forma de devolver el favor.

Sinceramente,

Tu amigo en la salud y en la excelencia Humana

-Hugo Robin