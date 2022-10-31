25) A nobreza esquecida – Rebelião das Massas (Ortega y Gasset)

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Uma sociedade bloqueada. Resumo da concepção de José Ortega y Gasset sobre o Homem-massa e a Homem nobre. A origem da crise do mundo actual, a influência do Imbecil Colectivo, para usar a terminologia de Olavo de Carvalho. Se queremos mudar alguma coisa, temos de reencontrar e reconhecer o valor da nobreza esquecida. O escol referido por Fernando Pessoa (http://sofos.wikidot.com/escol). O sistema de partidos políticos promove a selecção de indivíduos diametralmente oposta às virtudes de um verdadeiro escol.
Créditos ao:
Canal PHVox Canal, Agosto 26, 2022:
Fábio Blanco | Rebelião das Massas — A nobreza esquecida: https://www.youtube.com/watch?v=fluVfwXIMkU
Canal #ElectrosmogPortugal, Agosto 25, 2022:
237) A imbecilidade aprovada e diplomada: https://www.brighteon.com/e3753a4e-7f6b-460a-81c7-7120325a53e2
Recomenda-se ainda:
AS 12 CAMADAS DA PERSONALIDADE DE OLAVO DE CARVALHO | Insight Brasil Paralelo: https://youtu.be/uPDTUVSRcIQ?t=53
A Rebelião das Massas: o especialista bárbaro: https://www.youtube.com/watch?v=Ka2pRNH88_Y
Canal #RestaurarPortugal, Maio 18, 2022: 01) A DIVIDA ODIOSA (29 Março,
2022):
https://www.brighteon.com/dashboard/playlists/96e46c74-ed1b-47d9-8282-2d28e6f23c51
Lista do Projecto: https://www.brighteon.com/watch/18f09ff2-4bb3-4632-b1a9-ba211d3f27b1?index=1
#RestaurarPortugal e/ou #RestaurarPT
Website: https://restaurarpt.wixsite.com/home
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