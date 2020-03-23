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Μιλάμε για τρισεκατομμύρια.... Που τα πληρώσαμε όλα αυτά τα λεφτά ??
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361 views • March 23, 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ _ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ
Σύγκριση προϋπολογισμών εξόδων υπουργείων από το οικονομικό έτος 2013 έως το 2016....διακινούνται τρισεκατομμύρια μέσα σε τέσσερα χρόνια σε Πληρωμές ....
<<....Έπρεπε να είχαμε αγοράσει όλο το χρέος και ο κάθε Έλληνας να έπαιρνε κοινωνικό μέρισμα 50000 ευρώ στο χέρι και να μην πλήρωνε κανείς ούτε φόρους ούτε τίποτα.... Που τα πληρώσαμε όλα αυτά τα λεφτά?? Μιλάμε για τρισεκατομμύρια.... Αγοράζαμε το χρέος της μισής Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια....>> 5:16΄΄
Ηλ.Μπασακιώτης
Σύγκριση προϋπολογισμών εξόδων υπουργείων από το οικονομικό έτος 2013 έως το 2016....διακινούνται τρισεκατομμύρια μέσα σε τέσσερα χρόνια σε Πληρωμές ....
<<....Έπρεπε να είχαμε αγοράσει όλο το χρέος και ο κάθε Έλληνας να έπαιρνε κοινωνικό μέρισμα 50000 ευρώ στο χέρι και να μην πλήρωνε κανείς ούτε φόρους ούτε τίποτα.... Που τα πληρώσαμε όλα αυτά τα λεφτά?? Μιλάμε για τρισεκατομμύρια.... Αγοράζαμε το χρέος της μισής Ευρώπης όλα αυτά τα χρόνια....>> 5:16΄΄
Ηλ.Μπασακιώτης
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