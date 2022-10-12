9/11 Ядерный снос ВТЦ. Третья правда (видео на базе скандальной статьи из немецкого журнала НЕКСУС).

Поддержка канала: не стесняйтесь жертвовать даже небольшие суммы. Почему это важно, читать тут: http://www.911thology.ru/donate.html (для широких русских душ).Вопросы задавайте не в комментариях под видео, а на новом форуме 911thology.ru ; постараюсь ответить в отдельном ролике.
При публикации моих видео где бы то ни было, ОБЯЗАТЕЛЬНО давать ссылки на мои Ютюб-каналы на английском и русском:
англ.: http://youtube.com/user/DimitriKhalezov
русск.: http://youtube.com/channel/UCIMWR7Jeye-qOZgA0RTzXpw
Скачать файлы видео про 9/11 с Гугл-диска (там много разных файлов, в частности файлы видео-презентации из 24 серий на английском с русскими (и не только русскими) субтитрами, а также и позднейшее видео по мотивам статьи из журнала Нексус, сделанного в июне 2022 года): https://drive.google.com/drive/folders/1uR6XfTRA5tSJFPh_x2vaPIw8dA1d77DP
Скачать файлы видео про 9/11 (с сайта; сайт может быть заблокирован в РФ): www.911-truth.net/
конкретно файлы нового видео по мотивам статьи из журнала Нексус, сделанного в июне 2022 года:
цельное 3-часовое видео (1.16Gb):
www.911-truth.net/nexus_rus_video2_full_HQ0.mp4
https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus/538
! ВНИМАНИЕ ! - Ютюб ДАВИТ (но пока не запрещает, как он сделал с моими видео про 11 сентября, которые он вообще запретил) мои видео про "отравление" Навального и пр. недотравленных пациентов и не даёт им раскручиваться! Просьба ко всем, кто хочет меня поддержать - пожалуйста, распространяйте эти видео: давайте на него ссылки своим друзьям, знакомым, просите их, чтобы они распространяли его дальше, публикуйте ссылки на это видео на сторонних ресурсах, ставьте "лайки" и активно участвуйте в обсуждениях под видео. Помогите его "раскрутить" - само оно не раскрутится:
https://youtu.be/BFVnGFGMoFY
и
https://youtu.be/iBMFDPF_Td8
Видео по теме 11 сентября готово (пока только с русскими субтитрами - отдельными либо вшитыми, но готовы ещё не все серии; также пока не готовы серии с русской озвучкой - только с субтитрами) - скачиваем:
http://911tru.ru
https://drive.google.com/drive/folders/1uR6XfTRA5tSJFPh_x2vaPIw8dA1d77DP
и публикуем кто где может
Прочие ссылки:
Моя нашумевшая статья на русском про ядерный снос Всемирного Торгового Центра: http://911thology.ru/nexus1.html
Ссылки: пожалуйста, подписывайтесь! Форум: http://911thology.ru
Boosty (новые видео сначала выкладываются туда): https://boosty.to/911thology
ВКонтакте
личн. страница: https://vk.com/id84758694
все видео: https://vk.com/video/@dmitri_alexeevich
Сообщество по распространению правды о 9/11: https://vk.com/club216327665
YouTube (все русские, английские ищите на сайте http://911thology.ru )
№1: https://www.youtube.com/channel/UCIMWR7Jeye-qOZgA0RTzXpw
№2: https://www.youtube.com/channel/UCHCn4QXbYYPsjAUlqSmz1NA
№3: https://www.youtube.com/channel/UCo4nztPjebFsV1HvR2BSmVw
Telegram
канал: https://t.me/DmitriAlexeevich_911thology_Rus
Чат: https://t.me/DmitriAlexeevich
Twitter: https://twitter.com/911thologyRus
RuTube: https://rutube.ru/channel/23621568/
Yandex.Zen: https://zen.yandex.ru/user/dmitrikh.bkk
TikTok: https://www.tiktok.com/@dmitrialexeevich_bkk
ЖЖ: http://dmitrialexeevic.livejournal.com/
Альтернативные видео-каналы без цензуры, на принципе блокчейн
(все русские, английские ищите на сайте http://911thology.ru ):
Контакты, форумы:
http://911thology.ru
http://911thology.com
http://3truth911.com
файлы:
http://911tru.ru
http://www.911-truth.net (если заблокирован в РФ - заходить через префикс www. или через прокси)
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#ЯдерныйСносВТЦ #ТретьяПравда #9/11thology #ДмитрийХалезовВидео #ЖурналНексус #11сентября
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