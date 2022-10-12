9/11 Ядерный снос ВТЦ. Третья правда (видео на базе скандальной статьи из немецкого журнала НЕКСУС).

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Новая улучшенная, обновленная версия сентября 2026г. - https://www.brighteon.com/428b05ae-6410-4265-86d2-8a0161c592b1
Также имеется на других ресурсах:
Бусти (как "БЕСПЛАТНОЕ"): https://boosty.to/911thology/posts/e1570f04-5251-49c3-981c-4afc2967ff9a
Бастион: https://bastyon.com/911thology_rus?v=9f49c20a2369a1122fb84bdcb889afcdfa78711ce134653ff9dc85aeac7948d9
Одиссей: https://odysee.com/@911thology:7/911-nuclear-demolition-WTC-Third-Truth-NEXUS-article-animated-v3a-full-Russian:3
Rumble: https://rumble.com/v7fkzpq-911-.-2026.html
Bitchute: https://www.bitchute.com/video/PCSmX4xADnDg/
Телеграме (откуда её можно скачать): https://t.me/dakhzov911/12
Ссылки на способы пожертвований, на мои остальные каналы, на контакты, и на все материалы по теме 9/11 найдёте в описании под новым видео
либо в Телеграме: https://t.me/dakhzov911/