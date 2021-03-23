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RETTET DIE KINDER 🔴 und unsere Welt vor diesen Psychopathen (verstörende Inhalte)
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53 views • March 23, 2021
AUF DIESEM KANAL BLEIBEN: ttps://www.brighteon.com/channels/awaker
❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Auch wenn die MSM sich mit sogenannten Faktenchecks vehement gegen die Offenlegung der Gefährlichkeit der äußerst schmerzhaften PCR-Tests durch die Nase, die die Blut-Hirn-Schranke verletzen, wehren, ist und bleibt dies bewiesene Tatsache!
B̲i̲t̲t̲e̲: 🇦bonnieren✅ • 🇧ewerten👍 • 🇭elfen☕ • 🇰ommentieren💬 • 🇻erbreiten➥
Im Film wird deutlich sichtbar, was dies für ein Eingriff ist, aber auch wie satanisch oder naiv viele Menschen und sogar auch Eltern und "Weißkittel" sind.
Dazu passt beispielsweise auch folgende Geschichte aus dem “JAMA Otolaryngology – Head & Neck Surgery” [https://jamanetwork.com/journals/jamaotolaryngology/article-abstract/2771362]
Eine Frau entschied sich dazu, einen Corona-Test zu machen. Dafür ließ sie einen PCR-Test aus ihrer Nase entnehmen, wodurch ein Riss im Gehirn entstand.
Nach dem Corona-Test war der Patientin erst einmal übel. Sie klagte über Kopfschmerzen, Nackensteifheit, Lichtempfindlichkeit, Erbrechen und einen „metallischen Geschmack“ im Mund.
Die Beschwerden waren so schlimm, dass sich die Frau ins Krankenhaus begab. Dort stellten die Ärzte fest, dass Gehirn- bzw. Wirbelsäulenflüssigkeit austrat...🤮
Hier hat auch Oliver Janich [https://www.oliverjanich.de]
Deutscher Journalist und Buchautor
dieses Thema aufgegriffen [https://www.bitchute.com/video/ENM6AZgRuPGt]
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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