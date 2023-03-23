Adrenokróm: A valódi igazság (2022 ns version) Figyelem a felkavaró képsorok

KÉRJÜK, NE LEGYENEK GYEREKEK A KÖZELBEN, AMIKOR EZT A VIDEÓT JÁTSSZÁK!!!



Kérjük, nyitottan lépj be. Isten mindent irányít, és Ő már győzött!

Egy nagyon ellentmondásos témával fogtok megismerkedni, egy olyan témával, amit a Mély Állam Cabal elhitette velünk, hogy mind 'összeesküvés elméletek'.

Meglepetés, hazudtak, mindenről, amit valaha is tanítottak nektek!

Minél hamarabb felfogjátok, hogy ezek a pedo-repto-gyermekkereskedő-sátánista-kannibálok a világunkban a 'bukott angyalok', ők a Sátán serege.

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