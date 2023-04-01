SEGREDOS OCULTOS DO UNIVERSO

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Bruxaria, Feitiçaria ou Magia? A humanidade está encantada com os reinos desconhecidos desde tempos imemoriais, mas a elite dominante escondeu os segredos ocultos de todas as eras das massas desde o início. Agora, uma nova era está realmente acenando, incitando todos nós a romper, retirar o véu do engano imposto à raça humana e nos capacitar como nunca antes.