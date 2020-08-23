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ПРАВДА О РАКЕ. Фильм 4. ДЕТОКСИКАЦИЯ - ваш секретный источник молодости
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1749 views • August 23, 2020
Проект МедАльтернатива.инфо (http://medalternativa.info) представляет вам русский перевод очередной серии фильма "Правда о раке. Поиск методов лечения", которая посвящена детоксикации организма и сознания. Эти меры являются необходимым условием при лечении и профилактике рака и других болезней. Подробности о сериале, а также список всех переведенных серий смотрите на нашем сайте по ссылке: https://medalternativa.info/our/films/truth-about-cancer/
Также все переведенные на данный момент серии можно посмотреть на данном канале.
Если вам интересен этот сериал, вы можете поддержать проект, и тем самым, ускорить перевод и озвучку на русский язык следующих серий. Для этого нужно перевести любую сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 Подробности - по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Тай Боллинджер: Я рад снова приветствовать вас. В прошлой серии мы узнали о множестве токсических веществ, которые могут угрожать вашему организму, делая вас больными. Мы узнали о большом количестве вредных веществ, которые могут встраиваться в ваше тело, таких как прививки, ГМО, фтор, аспартам и другие. Мы узнали обо всём этом.
А теперь позвольте задать вам вопрос: что бы вы сделали, если бы в вашем доме засорился унитаз? Уверен, вы знаете, что делать, ведь так? Вы позвоните сантехнику, он придет и прочистит затор. Но многие ли из вас знают, как очистить свой организм от тех токсинов, которые накопились в нем за годы? Многие ли из вас знают, как правильно организовать чистку органов, чтобы вычистить весь этот мусор из вашего организма, и чтобы вы могли быть здоровы, как это и задумано природой? Вероятно, немногие. Вот почему я рад, что вы смотрите это видео.
Подробнее об кофейных клизмах:
Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
О чем не говорят. Кофейная клизма https://medalternativa.info/entry/kofejnaya-klizma/
Как делать кофейные клизмы (фрагмент видео Бориса Гринблата и Лузай Владимира - см. позицию 7.42): https://youtu.be/oLLnXD0ZIZ4
Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://youtu.be/xXOxYTKrY6A
Также все переведенные на данный момент серии можно посмотреть на данном канале.
Если вам интересен этот сериал, вы можете поддержать проект, и тем самым, ускорить перевод и озвучку на русский язык следующих серий. Для этого нужно перевести любую сумму на Кошелёк Qiwi: +7 964 594 76 09 Подробности - по ссылке: http://medalternativa.info/donate/
Тай Боллинджер: Я рад снова приветствовать вас. В прошлой серии мы узнали о множестве токсических веществ, которые могут угрожать вашему организму, делая вас больными. Мы узнали о большом количестве вредных веществ, которые могут встраиваться в ваше тело, таких как прививки, ГМО, фтор, аспартам и другие. Мы узнали обо всём этом.
А теперь позвольте задать вам вопрос: что бы вы сделали, если бы в вашем доме засорился унитаз? Уверен, вы знаете, что делать, ведь так? Вы позвоните сантехнику, он придет и прочистит затор. Но многие ли из вас знают, как очистить свой организм от тех токсинов, которые накопились в нем за годы? Многие ли из вас знают, как правильно организовать чистку органов, чтобы вычистить весь этот мусор из вашего организма, и чтобы вы могли быть здоровы, как это и задумано природой? Вероятно, немногие. Вот почему я рад, что вы смотрите это видео.
Подробнее об кофейных клизмах:
Кофейные клизмы – чудо детоксикации и метод лечения https://medalternativa.info/entry/kofejnye-klizmy/
О чем не говорят. Кофейная клизма https://medalternativa.info/entry/kofejnaya-klizma/
Как делать кофейные клизмы (фрагмент видео Бориса Гринблата и Лузай Владимира - см. позицию 7.42): https://youtu.be/oLLnXD0ZIZ4
Фильм “Чудо Герсона: исцеление рака”: https://youtu.be/xXOxYTKrY6A
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