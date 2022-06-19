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NASAL SPRAY ! BIOGARAN MOMETASONE (GRAPHENE MICROTUBES FOUND)
https://www.bitchute.com/video/N9E1KkAj0Axi/ [SHARE]
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Images taken at intervals showing the evolution / 6 days later + 12 days later
(source) https://odysee.com/@Re-information2.0:2/MometasoneOK:1
(mirror) PCS Reports https://www.bitchute.com/video/M9htULQGbe0j/
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(WOR) https://www.bitchute.com/channel/tangentopolis/
(email) worldordersreview [at] protonmail [dot] com
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> ONE SINGLE DROP OF PFIZER 'VACCINE' / GRAPHENE SELF ASSEMBLY / ONE MINUTE REVIEW
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/dXz2exZpvR8q/
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>> Ohh... NO ! YES ! CONDOMS Contain Reduced GRAPHENE Oxide (Quinta Columna) [FRA Subs]
https://www.bitchute.com/video/FE7iyPzu6o0A/
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>>> 'INIXA' BLOOD 'ANTI-COAGULANT' - More Weird GRAPHENE NANO STRUCTURES ?
(La Quinta Columna 22.06.17) Inhaix 12.000 UI (120mg)/0.8 ml Enoxaparina]
https://www.bitchute.com/video/iFi96fRXKSo8/
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>>>> HEPARINE [BLOOD anti-coagulant] 'CONFIRMED GRAPHENE IN CLEXANE 6000 HEPARIN'
(La Quinta Columna 22.05.02) https://www.bitchute.com/video/8sAQlpxXS9s0/
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>>>>> GRAPHENE & WEIRD STRUCTURES In Multiple COV-ID + CALENDAR 'Vaccines'
(La Quinta Columna 22.05.10) https://www.bitchute.com/video/1GjDzambWLnj/
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>>>>>> CO-VAXXX TIDAL-WAVE #WORLDWIDE GENOCIDE #GRAPHENE CONSPIRACY
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/G4FzDUsvYyAk/
>>>>>>> PFIZER NOTAVAC ! NOT A "VACCINE"
(La Quinta Columna) https://www.bitchute.com/video/teLoD2qHtpPa/ [SHARE]
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BLOOD of ''VAXXINATED'' + ULTRAVIOLET PULSE (La Quinta Columna)
[Glassworks Red Version #02] https://www.bitchute.com/video/arinz4PqnAKR/
PFIZER COVID GRAPHENE, NANO-MICRO-TECH, INJECTS [SPECIAL REPORT]
(La Quinta Columna; tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/bhkhVwyssqLR/
COV-ID INJECTION / GRAPHENE / SELF-ASSEMBLY [COMPILATION]
(LIFE of the BLOOD / tangentopolis) https://www.bitchute.com/video/STKObmupsbdj/
GRAPHENE In COV-ID INJECTS (Prof. Luis Marcelo)
https://www.bitchute.com/video/Ab9MhsuvOcA9/
Covid19 - Corona SCRIPT - NWO AGENDA - Great RE:SET
https://www.bitchute.com/video/4NGx2K2U9bDZ/
(Dr. Pablo Campra) COV19 INJECTION, NANO Networks
https://www.bitchute.com/video/AkR1psinBF7d/
'PATIENT ENGAGEMENT...' (THE GRAPHENE NANO) [v.2]
(World EconoMIX Forum) https://www.bitchute.com/video/mU2TQCN6MQ1J/
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https://www.bitchute.com/channel/ZMv79MtHJ9al/