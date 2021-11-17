Matinik! Debout! Résiste! sous la bannière de Jésus-Christ... - Résistance, Eglise, Dieu, Vaccins

Chrétiens Chrétiennes de Martinique, Debout, résistez !La Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, sont les dernières régions de France majoritairement et véritablement Chrétienne.Sachez que Dieu nourrit une ardente colère contre l’Église de France, que ce soit ;1. l’Église catholique de France, dont le pape et de nombreux évêques ont invités les Chrétiens et Chrétiennes à se faire vacciner. Ce serait un acte d’amour d’après eux quand c’est un acte de reddition devant le diable.2. L’Église protestante de France qui s’est laissé infectée par les abominations et les compromis avec le prince de ce monde qui est satan.3. De nombreuses églises évangéliques, comme ICC Impact Centre Chrétien qui ont laissées des dirigeants corrompus et cupides demander à leurs fidèles de se faire vacciner, pour notamment ne pas être obliger de fermer de grand lieux de rassemblement et perdre ainsi le résultat de l’escroquerie hebdomadaire qu’ils appellent la dîme.REJOUISSEZ-VOUS, cette ardente colère n’est pour l’instant pas pour nous, les régions de France encore véritablement Chrétiennes et notamment LA MARTINIQUE Dieu appelle à la résistance et à la victoire !Chrétiens Chrétiennes ne vous faites pas vacciner !Chrétiens Chrétiennes ne succomber pas à la peur !Chrétiens Chrétiennes levez-vous fièrement sous la bannière de Christ !Chrétiens Chrétiennes Résistez à cette attaque frontale des ténèbres !Chrétiens Chrétiennes FUYEZ les communautés menées par des dirigeant corrompus qui ont déjà fléchi les genoux devant le diable !Si vous ne résistez pas aujourd'hui alors que vous ne risquez que des amendes, mais ne risquez pas votre vie, comment résisterez-vous demain quand un gouvernement vous obligera de recevoir la marque de la bête au risque de ne pouvoir rien a acheter ni vendre, c’est a dire mourir de faim !!!RESISTEZ, FUYEZ et CHERCHEZ LA FACE DE DIEU DE TOUT VOTRE COEUR !Que cette victoire de LA MARTINIQUE et des autres regions veriablement chretienne ECLAIRE TOUTE LA FRANCE ET LA FRANCOPHONIE.Cette parole de Dieu est pour nous. Je le crois de tout mon coeur.ATTENTION! Dieu nourrit une ardente colère contre la France qui dans sa grande majorité a abandonné Dieu pour s’adonner au culte de l’humain, de la raison, du matérialisme et de l’individualisme.Dieu se sert notamment du gouvernement actuel de la France, un gouvernement mafieux, corrompu, criminel et satanique pour exercer ses jugements.De nombreux français sont tellement attachés à cet humanisme, ce matérialisme et cet individualisme raisonnable, qu’ils se font vacciner pour continuer à vivre ainsi dans les plaisirs de la chair. En se vaccinant, ils n’ont pas encore compris qu’ils prennent un jugement contre eux-même… mais Dieu leur propose à eux aussi le salut, s'ils se repente de tous leurs coeurs et abandonnent leurs mauvaises voies...