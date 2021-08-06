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** BIDEN TRAMPLES ON THE CONSTITUTION ** - SCOTUS Rules CDC Exceeded Constitutional Authority – Ingraham – 04/Aug/2021
Metatron's Cube
Metatron's Cube
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40 views • August 06, 2021
- The Ingraham Angle, 04/Aug/2021
** BIDEN TRAMPLES ON CONSTITUTION TO APPEASE FAR LEFT
** A MORITORIUM ON THE CONSTTUTION
** BLOOMBERG: BIDEN’S REBUFF TO SUPREME COURT ON EVICTION BAN WILL BACKFIRE
** SCOTUS RULES CDC EXCEEDED CONSTITUTIONAL AUTHORITY: “The {CDC} exceeded its existing statutory authority...congressional authorization...would be necessary for the CDC to Extend the moratorium.” “Clear and specific congressional authorization(via new legislation) would be necessary for the CDC to extend the moratorium.”
**BIDEN KNOWINGLY BREAKS LAW ON EVICTION MORATORIUM
** PSAKI DEFENDS UNCONSTITUTIONAL EVICTION MORATORIUM
** ABC make it: THE CDC EXTENING THE FEDERAL EVICTION MORATORIUM IS EXPECTED TO COVER ABOUT 90% OF RENTERS
**FAR LEFT DEMS PRAISE BIDEN’S UNCONSTITUTIONAL ACT
** CORI BUSH: “ACTIVISTS ARE IN CONGRESS, SO EXPECT THINGS TO BE DIFFERNENT”
** REP BUSH RECOUNTS HER JOURNEY TO ACTIVISM
** MSM PRAISES DEMS FOR SHREDDING CONSTITUTION
** EVICTION MORATORIUM DECIMATES SMALL LANDLORDS
** BANKS CONFISCATE MIDDLE-CLASS LANDLORD PROPERTIES THROUGH BANKRUPTCY
** The Washington Post: BIDEN ADMINISTRATION MOVES TO BLOCK EVICTIONS...the measure could also drive thousands on minor landlords to bankruptcy...
** MORITORIUM WILL DRIVE LANDLORDS OUT OF BUSINESS
** GOP FALLING INTO DEM’S INFRASTRUCTURE TRAP
** NATIONAL REVIEW: REPUBLICANS SHOULD SHUT DOWN THE SENATE OVER BIDEN’S ILLEGAL EVICTIONS MORATORIUM
** TIME: BURIED IN THE BIPARTISAN INFRASTRUCTURE BILL – IN CAR BREATHALYZERS
** BIDEN CALLS OUT DESANTIS, ABBOT ON COVID RESPONSE
** BIDEN HITS DESANTIS: “GET OUT OF THE WAY”
** DESANTIS FIRES BACK IN COVID FEUD WITH BIDEN
** FLORIDA HOSPITAL CEO’S SAY SYSTEMS ARE NOT OVERWHELMED
** THE TRUTH BEFIND FLORIDA’S COVID HOSPITALIZATIONS
** PARENTS USING KIDS TO PROMOTE PRO-MASK AGENDAS
** DEMS PANDEMIC POLICIES HURTING KIDS MENTAL HEALTH
** DESANTIS HITS BACK AT BIDEN’S RED STATE ATTACK
Keywords
current eventspoliticalscotusingrahamfoxunconstitutionalcovid lockdowneviction moratoriumun agenda 2130
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