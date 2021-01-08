Πάνος Σκαρλάτος, εργαστηριακός βιοϊατρικός ερευνητής: 5G, κορωναϊός καί “πανδημία”

Ο Πάνος Σκαρλάτος είναι ερευνητής βιοϊατρικών εργαστηρίων και είναι ο πλέον ειδικός για τα εμβόλια, έχοντας ειδικότητα, καθώς και άλλες σχετικές ειδικότητες.

Έχει εργαστεί σε βιοϊατρικά εργαστήρια στον Καναδά και στην Κύπρο.

- Η αποδόμηση της “πανδημίας” και των εμβολίων. Αποκαλυπτική ομιλία για τον κορωναϊό, τα Εμβόλια, τα τσίπ και την σχέση τους με την τεχνολογία 5G. (Ποια η σχέση του 5G με τον μαζικό θάνατο πουλιών και μελισσών). Ποιά είναι η σύσταση του εμβολίου και ποιά η επίδραση στον οργανισμό μας; Κινδυνεύουμε από τους ιούς και αν ναι κατά πόσο κινδυνεύουμε;



Πηγή: "Γιάννης Μαγουλάς"