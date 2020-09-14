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DOLD KAMERA I RINKEBY: "SVENSKAR HAR INGA HJÄRNOR"
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7 views • September 14, 2020
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Vår reporter intervjuar boendes i Rinkeby, den 12 september 2020. DE ger uttryck för att "svenskar inte har några hjärnor", att "vi kan bränna hela Sverige" och pratar om att "detta är vårt område". Det uttrycks även mordtankar mot de som bränner Koranen och uttrycker judehat
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💚FÖR ÖVRIGA ALTERNATIV: https://samnytt.se/stod-oss 💚
❤️PRENUMERERA PÅ VÅR KANAL: 👉 https://www.youtube.com/channel/UCRVYss9AK2VcF9N1mVczi7g?sub_confirmation=1
🏄♂️BESÖK VÅR TIDNING: 👉 https://samnytt.se
----
Vår reporter intervjuar boendes i Rinkeby, den 12 september 2020. DE ger uttryck för att "svenskar inte har några hjärnor", att "vi kan bränna hela Sverige" och pratar om att "detta är vårt område". Det uttrycks även mordtankar mot de som bränner Koranen och uttrycker judehat
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