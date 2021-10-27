Видео и другие Материалы по теме: ЗАЩИТА ОТ ЧИПИЗАЦИИ https://usmalos.com/zashhita-ot-chipizaczii/#nachertan-chipizac

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"Вакцина не работает, болеют и умирают как раз уколотые (это назвали «Delta»-штаммом)! Но по заявлениям «сми» во всём виноваты ... невакцинированные".

Высшая Световая Защитная Молитва против чипизации и чип-вакцинации https://usmalos.com/zhivoe-slovo-materi-mira-stati-knigi-video-audio/molitva-sveta

МОЛИТВА СВЕТА

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Да Будет Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Пошли мне Свет!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Защити меня Своим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! ПоРАзи Своим Светом Тьму!





Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Высшим Светом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ наполняюсь Твоим Святым Духом!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ возполняюсь Тобой!

Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС! Азъ излучаю Свет!





Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Тварится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Струится Свет!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ПоРАжает Тьму!

Именем Марии ДЭВИ ХРИСТОС Свет ОтРАжает Тьму!

«Повторяя Молитву Света, человек входит под Покров Матери Мира и Наполняется Духовным Светом изнутри — Абсолютной Фохатической Энергией. Это — Сильнейшая Защита от тёмных».

«Особенно Спасительной сегодня Является Световая Молитва — Молитва визуализации и будущей трансформы Преображённого сознания. Её Вибрации сильны и позволят легко перейти в Новое Измерение всем, кто сознательно примет Эту Молитву и соделает своим оберегом. Её можно петь, шептать, читать на чётках, мысленно повторять про себя, от этого Её Сила не умаляется!»

«Молитва Света — Это Световой Щит Матери Мира». (Матерь Мира Мария ДЭВИ ХРИСТОС).

Смотрите Видео Виктории ПреобРАженской (Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС) на Сайтах: https://USMALOS.com — ПрогРАмма Спасения Земли «ЮСМАЛОС» Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС https://VictoriaRA.com — «Космическое Полиискусство Третьего Тысячелетия Виктории ПреобРАженской»©