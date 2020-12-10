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⛔ ODYSEE CENSURE HOLD UP ❔ ⛔ RETOUR SUR UN CHAOS ❕
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28 views • December 10, 2020
🖥️ "HOLD UP" 💉 COVID-19 - RETOUR SUR UN CHAOS [Documentaire] HD 720p
⛔ Banni des plateformes Odysee & lbry.tv !
Le documentaire ayant été censuré à plusieurs reprises sur Odysee (lbry), etc.
✅ Lien de téléchargement du documentaire intégral en HD 720p [GRATUIT !]
https://gofile.io/d/bsq2NA
✹ Nouveau communiqué de Tprod https://tprod.fr/project/hold-up/
Soutenez le projet! Merci! 🙏
👉 Sauvegardez le et partagez le massivement avant qu'il ne subisse, peut-être, le même sort ici. ... Les trolls sont en chasse, plus que jamais ...!
😷 Exemple de la censure YouTube sur cette vidéo de courte durée "Les dessous d'un chaos" présentant le documentaire.
https://www.youtube.com/watch?v=ekKOE-Ro-qQ
⛔ Cette vidéo a été supprimée, car elle ne respectait pas les conditions d'utilisation de YouTube.
[CENSURE YOUTUBE] Hold-Up - Les dessous d'un chaos (Bande-annonce)
https://odysee.com/@LugNassad:0/-CENSURE-YOUTUBE--Hold-Up---Les-dessous-d'un-chaos_Bande-annonce:b
HOLD-UP un film de Pierre Barnérias B.A. (Bande-annonce)
https://odysee.com/HOLD-UP-un-film-de-Pierre-Barn%C3%A9rias-B.A.:4
🚨🚨🚨 HOLD UP LE FILM MERCI DE LIRE SVP 🚨🚨🚨
Source Anonyme : https://odysee.com/@Dymg:4?view=about
Lien dans la description à lire impérativement :
https://fr.ulule.com/hold-up-1/news/news-gt-vod-de-hold-up-276152/?ul_campaign=presale_112102&;ul_source=shared-from-Ulule-mail-project.news.created-on---http.referer--&ul_medium=uluid_3269263-unknown-202011081337%F0%9F%98%8C
Bonjour à tous,
J'ai le plaisir de vous offrir ce documentaire au complet que j'ai trouvé sur Odysee et que je vous invite à regarder et à partager massivement en donnant le lien de cette vidéo sur votre chaîne YouTube, Odysee.com, lbry.tv .
Écoutez bien cette vidéo, et vous prendrez conscience de la grande manipulation dont vous faîtes l'objet et qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité ...
À regarder de toute urgence, car la situation politique, économique et sociale de la France, mais aussi celle du monde entier, est gravissime ... Notre avenir et surtout celui de nos enfants en dépend !
Cette épidémie est devenue une arme dissuasive pour soumettre la population mondiale au nouvel agenda du nouvel ordre mondial ...!
Cette vidéo ne sera bien entendu pas postée sur YouTube, vous devinerez aisément pourquoi ... 🚫
Nota : Il est dit dans cette vidéo que certains internautes qui auraient partagé ce documentaire sur Odysee (et lbry) auraient été menacés :
💬 https://odysee.com/@les-interviews-de-deb:1/nouvelles-du-dr-fouch-odys-e-et-piratage:1
⛔ Cette page a également disparu ?
◆ Présentation du documentaire : https://fr.ulule.com/hold-up-1/
◆ Un hold up a été piraté ! lol
https://www.reinfocovid.fr/une-tres-bonne-nouvelle-et-les-remerciements-du-dr-louis-fouche/
◆ Hold-Up, film en sortie nationale 11 novembre. Pourquoi j'ai produit ce film par Christophe Cossé?
http://www.francesoir.fr/culture-cinema/hold-film-en-sortie-nationale-11-novembre-pourquoi-jai-produit-ce-film-par-christophe
📃 Article complet : http://rantenah.com/2ZDq
Appuyer sur « Allow » pour continuer (Solution pour accéder au fichier) https://www.youtube.com/watch?v=iktaXsacpds
°°°°°°°°°°°°°°°°°
Site de référence sur le suivi épidémiologique et tests cliniques Grippe/Covid: IHU Marseille
https://www.mediterranee-infection.com/
https://www.mediterranee-infection.com/covid-19/
REINFO COVID https://www.youtube.com/channel/UCljXEDaSZVZ4x5tRRkAH7WA
👉🌎 https://odysee.com/@Reinfocovid:2
👉🌎 https://lbry.tv/@Reinfocovid:2
https://odysee.com/@Reinfocovid:2
Covidinfos.net https://covidinfos.net/
La Vie Hospitalière https://autonomes.blogspot.com
Toute la vérité sur la Covid-19 http://www.verite-covid19.fr
InfoVaccin.fr https://www.infovaccin.fr/home.html
⭐ Association BONSENS (Collectif avec Silvano Trotta) https://bonsens.info/
#Lesdessousdunchaos
#Holdup
#tprod
#retoursurunchaos
#dictaturesanitaire
⛔ Banni des plateformes Odysee & lbry.tv !
Le documentaire ayant été censuré à plusieurs reprises sur Odysee (lbry), etc.
✅ Lien de téléchargement du documentaire intégral en HD 720p [GRATUIT !]
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😷 Exemple de la censure YouTube sur cette vidéo de courte durée "Les dessous d'un chaos" présentant le documentaire.
https://www.youtube.com/watch?v=ekKOE-Ro-qQ
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Lien dans la description à lire impérativement :
https://fr.ulule.com/hold-up-1/news/news-gt-vod-de-hold-up-276152/?ul_campaign=presale_112102&;ul_source=shared-from-Ulule-mail-project.news.created-on---http.referer--&ul_medium=uluid_3269263-unknown-202011081337%F0%9F%98%8C
Bonjour à tous,
J'ai le plaisir de vous offrir ce documentaire au complet que j'ai trouvé sur Odysee et que je vous invite à regarder et à partager massivement en donnant le lien de cette vidéo sur votre chaîne YouTube, Odysee.com, lbry.tv .
Écoutez bien cette vidéo, et vous prendrez conscience de la grande manipulation dont vous faîtes l'objet et qui n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité ...
À regarder de toute urgence, car la situation politique, économique et sociale de la France, mais aussi celle du monde entier, est gravissime ... Notre avenir et surtout celui de nos enfants en dépend !
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Cette vidéo ne sera bien entendu pas postée sur YouTube, vous devinerez aisément pourquoi ... 🚫
Nota : Il est dit dans cette vidéo que certains internautes qui auraient partagé ce documentaire sur Odysee (et lbry) auraient été menacés :
💬 https://odysee.com/@les-interviews-de-deb:1/nouvelles-du-dr-fouch-odys-e-et-piratage:1
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◆ Présentation du documentaire : https://fr.ulule.com/hold-up-1/
◆ Un hold up a été piraté ! lol
https://www.reinfocovid.fr/une-tres-bonne-nouvelle-et-les-remerciements-du-dr-louis-fouche/
◆ Hold-Up, film en sortie nationale 11 novembre. Pourquoi j'ai produit ce film par Christophe Cossé?
http://www.francesoir.fr/culture-cinema/hold-film-en-sortie-nationale-11-novembre-pourquoi-jai-produit-ce-film-par-christophe
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