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Protest vid riksdagens öppnande
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6 views • September 18, 2019
10 september 2019 var det högtidliga öppnandet av Sveriges riksdag. Kungafamiljen var på plats.
Det var även ett gäng demonstranter.
Stockholmare för ett suveränt Sverige var självklart också på plats.
Här är ett litet reportage om hur det gick. Demonstranterna var iaf högljudda. Och flera bra plakat och banderoller fanns på plats. Stämningen var god och energin på topp.
Den enda av politikerna som uppmärksammade oss där vi stod med våra plakat var Jessica Stegrud från SD. Hon får en guldstjärna i min bok iaf för det.
Protesten kom till på John Bouvins initiativ. Fd riksdagsledamot för Ny Demokrati.
Läs mer om protesten här:
http://svenskt.bloggo.nu/Vi-protesterade-utanfor-riksdagen-vid-riksdagens-oppnande/
https://www.facebook.com/jessica.j.stegrud/posts/751996491903374
Det var även ett gäng demonstranter.
Stockholmare för ett suveränt Sverige var självklart också på plats.
Här är ett litet reportage om hur det gick. Demonstranterna var iaf högljudda. Och flera bra plakat och banderoller fanns på plats. Stämningen var god och energin på topp.
Den enda av politikerna som uppmärksammade oss där vi stod med våra plakat var Jessica Stegrud från SD. Hon får en guldstjärna i min bok iaf för det.
Protesten kom till på John Bouvins initiativ. Fd riksdagsledamot för Ny Demokrati.
Läs mer om protesten här:
http://svenskt.bloggo.nu/Vi-protesterade-utanfor-riksdagen-vid-riksdagens-oppnande/
https://www.facebook.com/jessica.j.stegrud/posts/751996491903374
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