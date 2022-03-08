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Κολαστήριο το Κίεβο! Δυο- δυο δεμένοι γυμνοί σε στύλους οι αντιφρονούντες μαστιγώνονται από ένστολους ενόπλους!
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145 views • March 08, 2022
Κολαστήριο το Κίεβο! Δυο- δυο δεμένοι γυμνοί σε στύλους οι αντιφρονούντες μαστιγώνονται από ένστολους ενόπλους! Στο Νοβοβολίνσκ ένας μαστιγούμενος πέθανε!
https://dimpenews.com/2022/03/06/%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%b5%ce%b2%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%cf%85/
Συνεχίζονται με την κάλυψη τη Δύσης τα όργια βασανιστηρίων τζιχαντιστικού τύπου στους αντιφρονούντες στην Ουκρανία. Συνεχή ροή από εικόνες και βίντεο. Στο Κίεβο κολαστήριο έχουν δέσει γυμνούς δυο πολίτες. Ένστολοι ένοπλοι που φέρουν κίτρινο περιβραχιόνιο χαρακτηριστικό του Ουκρανικού Στρατού βασανίζουν ανελέητα 2 πολίτες που είναι δεμένοι από κοινού στον ίδιο στύλο.Oυρλιαχτά πόνου.
Ακολουθεί δημόσιο μαστίγωμα με άλλους πολίτες να παρακολουθούν αμήχανα ανήμποροι ν΄αντιδράσουν. Βασανιστήρια που θυμίζουν τακτικές ISIS..
Στο Νοβοβολίνσκ που είναι μια πόλη σημαντικής περιφέρειας στην επαρχία Volyn της Ουκρανίας, ένας άνδρας που ήταν δεμένος σε ένα στύλο λόγω ”λεηλασίας” έτσι λένε τ΄αντίποινα τώρα ,πέθανε..
Άλλο θύμα βασανίζεται γυμνό και δεμένο σε στύλο από Αζοφιστή
💥 Ντοκουμέντο. Δραματικά μηνύματα από chat Μαριούπολης: είμαστε όμηροι. Οι Αζοφιστές δεν μας αφήνουν να φύγουμε..Υπ. Άμυνας Ρωσίας: στη Μαριούπολη οι εθνικιστές Ουκρανοί χρησιμοποίησαν 150 αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα και σκότωσαν 4, τραυμάτισαν 5..
https://dimpenews.com/2022/03/06/%ce%ba%ce%bf%ce%bb%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%ae%cf%81%ce%b9%ce%bf-%cf%84%ce%bf-%ce%ba%ce%af%ce%b5%ce%b2%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%b4%cf%85%ce%bf-%ce%b4%ce%b5%ce%bc%ce%ad%ce%bd%ce%bf%ce%b9-%ce%b3%cf%85/
Συνεχίζονται με την κάλυψη τη Δύσης τα όργια βασανιστηρίων τζιχαντιστικού τύπου στους αντιφρονούντες στην Ουκρανία. Συνεχή ροή από εικόνες και βίντεο. Στο Κίεβο κολαστήριο έχουν δέσει γυμνούς δυο πολίτες. Ένστολοι ένοπλοι που φέρουν κίτρινο περιβραχιόνιο χαρακτηριστικό του Ουκρανικού Στρατού βασανίζουν ανελέητα 2 πολίτες που είναι δεμένοι από κοινού στον ίδιο στύλο.Oυρλιαχτά πόνου.
Ακολουθεί δημόσιο μαστίγωμα με άλλους πολίτες να παρακολουθούν αμήχανα ανήμποροι ν΄αντιδράσουν. Βασανιστήρια που θυμίζουν τακτικές ISIS..
Στο Νοβοβολίνσκ που είναι μια πόλη σημαντικής περιφέρειας στην επαρχία Volyn της Ουκρανίας, ένας άνδρας που ήταν δεμένος σε ένα στύλο λόγω ”λεηλασίας” έτσι λένε τ΄αντίποινα τώρα ,πέθανε..
Άλλο θύμα βασανίζεται γυμνό και δεμένο σε στύλο από Αζοφιστή
💥 Ντοκουμέντο. Δραματικά μηνύματα από chat Μαριούπολης: είμαστε όμηροι. Οι Αζοφιστές δεν μας αφήνουν να φύγουμε..Υπ. Άμυνας Ρωσίας: στη Μαριούπολη οι εθνικιστές Ουκρανοί χρησιμοποίησαν 150 αμάχους ως ανθρώπινη ασπίδα και σκότωσαν 4, τραυμάτισαν 5..
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