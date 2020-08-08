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Leaning on The Everlasting Arms - True Grit - The Wicked flee - Iris Dement
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17 views • August 08, 2020
Leaning on the Everlasting Arms
Anthony J. Showalter — Elisha Hoffman
1887
January 5, 2011 : https://www.youtube.com/watch?v=VmhBUxUDPTA
geo7421 : https://www.youtube.com/channel/UC38qKP_m0TCUi4q7d-SDAyQ
“The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms”
Book of Deuteronomy 33:27
“The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion.”
Proverbs 28.1
Iris Dement performing True Grit 2010 OST - (directors Ethan and Joel Coen)
What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
O how sweet to walk, In this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
O how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms;
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
En français :
Soutenu par les bras éternels
« Le Dieu éternel est ton refuge, et en dessous sont les bras éternels »
Livre du Deutéronome 33:27
Proverbes 28:1
Les méchants fuient alors que personne ne les poursuit, et les justes ont l'audace d'un lion.
Quelle communion, quelle joie divine,
Soutenu par les bras éternels ;
Quelle bénédiction, quelle paix est la mienne,
Soutenu par les bras éternels
Soutenu, soutenu, en sécurité et protégé de tous les soucis ;
Soutenu, soutenu, soutenu par les bras éternels.
Ô comme il est doux de marcher, Sur ce chemin de pèlerin,
Soutenu par les bras éternels ;
Ô comme le chemin s'éclaire de jour en jour,
Soutenu par les bras éternels.
Soutenu, soutenu, en sécurité et protégé de tous les soucis ;
Soutenu, soutenu, soutenu par les bras éternels.
Qu'ai-je à redouter, qu'ai-je à craindre,
Soutenu par les bras éternels ;
J'ai la paix bénie avec mon Seigneur si près,
Soutenu par les bras éternels.
Soutenu, soutenu, en sécurité et protégé de tous les soucis ;
Soutenu, soutenu, soutenu par les bras éternels.
Anthony J. Showalter — Elisha Hoffman
1887
January 5, 2011 : https://www.youtube.com/watch?v=VmhBUxUDPTA
geo7421 : https://www.youtube.com/channel/UC38qKP_m0TCUi4q7d-SDAyQ
“The eternal God is thy refuge, and underneath are the everlasting arms”
Book of Deuteronomy 33:27
“The wicked flee when no one pursues, but the righteous are bold as a lion.”
Proverbs 28.1
Iris Dement performing True Grit 2010 OST - (directors Ethan and Joel Coen)
What a fellowship, what a joy divine,
Leaning on the everlasting arms;
What a blessedness, what a peace is mine,
Leaning on the everlasting arms.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
O how sweet to walk, In this pilgrim way,
Leaning on the everlasting arms;
O how bright the path grows from day to day,
Leaning on the everlasting arms.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
What have I to dread, what have I to fear,
Leaning on the everlasting arms;
I have blessed peace with my Lord so near,
Leaning on the everlasting arms.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms;
Leaning, leaning, leaning on the everlasting arms.
En français :
Soutenu par les bras éternels
« Le Dieu éternel est ton refuge, et en dessous sont les bras éternels »
Livre du Deutéronome 33:27
Proverbes 28:1
Les méchants fuient alors que personne ne les poursuit, et les justes ont l'audace d'un lion.
Quelle communion, quelle joie divine,
Soutenu par les bras éternels ;
Quelle bénédiction, quelle paix est la mienne,
Soutenu par les bras éternels
Soutenu, soutenu, en sécurité et protégé de tous les soucis ;
Soutenu, soutenu, soutenu par les bras éternels.
Ô comme il est doux de marcher, Sur ce chemin de pèlerin,
Soutenu par les bras éternels ;
Ô comme le chemin s'éclaire de jour en jour,
Soutenu par les bras éternels.
Soutenu, soutenu, en sécurité et protégé de tous les soucis ;
Soutenu, soutenu, soutenu par les bras éternels.
Qu'ai-je à redouter, qu'ai-je à craindre,
Soutenu par les bras éternels ;
J'ai la paix bénie avec mon Seigneur si près,
Soutenu par les bras éternels.
Soutenu, soutenu, en sécurité et protégé de tous les soucis ;
Soutenu, soutenu, soutenu par les bras éternels.
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