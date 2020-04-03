© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Die MET - Klopftherapie - Franziska Reuss interviewed Dipl.-Psych. Rainer Franke
Follow
0
Sign in to download MP3
Share
Report
2 views • April 03, 2020
Befreie dich von emotionalem Ballast und erreiche dadurch Glücksgefühle, Kraft und Stabilität in allen Lebensbereichen.
Du bist auf der Suche, dein Leben qualitativ zu verbessern und möchtest dich auch persönlich weiterentwickeln und hast schon alles Mögliche probiert, ohne wirklich nachhaltigen Erfolg.
Dann hast du es verdient, endlich eine Technik zu lernen, mit der du selbst deine Probleme im privaten und beruflichen Bereich sofort, schnell und nachhaltig lösen kannst.
Denn du kennst das vielleicht. Du versuchst, deinen Stress, deinen Burn-Out, deine körperlichen und seelischen Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Du hast deswegen Methoden erlernt, Seminare besucht, Coachings absolviert, Bücher gelesen, aber nichts hat wirklich den Erfolg gebracht.
Das führt nach und nach zu mehr Frust und Resignation. So erging es auch mir. Auch ich war jahrelang auf der Suche nach einer Technik, die mir und meinen Klienten wirklich schnell und wirksam hilft, und zwar sofort. 2001 lernte ich die Techniken der Energetischen Psychologie aus den USA kennen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen ist. Diese habe ich mit meiner professionellen Arbeit als Coach und Therapeut verknüpft und daraus MET (Meridian-Energie Techniken) entwickelt, womit du endlich viele deiner persönlichen Probleme selbst auflösen kannst.
Inzwischen haben wir in über 700 Seminaren diese Technik an über 14 Tausend Teilnehmer weitergegeben. Unsere acht MET Bücher wurden inzwischen weltweit von mehr als 1 Million Menschen gelesen. Die zahllosen Rückmeldungen unserer Seminarteilnehmer und Leser über die Erfolge und Effizienz von MET erstaunen selbst uns immer wieder.
Du kannst natürlich weiterhin versuchen, deine emotionalen Probleme zu verdrängen. Du bleibst damit Opfer deiner belastenden Gefühle und riskierst damit langfristig krank zu werden.
Damit bist du blockiert und nicht in deinem vollen Potenzial, was negative Auswirkungen auf deine berufliche, private und gesundheitliche Situation haben wird.
Wenn aber auch du endlich eine Technik für deinen Alltag haben willst, mit der du all deine belastenden Gefühle, Gedanken oder blockierende Glaubenssätze dauerhaft auflösen kannst und damit ab sofort Glücksgefühle, Kraft und Stabilität in Beruf, Beziehung und Gesundheit erreichen kannst, dann melde dich jetzt zu einem unserer MET Seminare an oder vereinbare einen Einzeltermin.
jetzt anmelden: https://franke-akademie.de/klopfen-sie-sich-gluecklich-2/
Weitere Infos zu Einzelsitzungen, Webinaren oder Seminaren bei mir uns: https://franke-akademie.de
Einjährige Online Ausbildung in Energetischer Gestalttherapie zum MET-Therapeut/in®, MET-Coach, MET, Berater/in®, MET Praktitioner Infos hier: https://franke-akademie.de/ausbildung-zum-met-therapeutin/
Unser neues Buch: Rainer Franke, Regina Franke, Die #MET-#Klopftherapie in der Praxis, Haug Verlag, 2016. bei amazon: http://bit.ly/2waFEJn-franke
Sei dabei und erlerne die #MET-Klopftechnik von mir in meinen Präsenzseminar! Seminartermine "Klopfen sie sich glücklich!": in allen großen Städten Z.B. Hamburg , Berlin Frankfurt, München, Düsseldorf, Dresden, Zürich , Wien und mehr.
jetzt anmelden: https://franke-akademie.de/klopfen-sie-sich-gluecklich-2/
► kostenloses E-book für dich: https://franke-akademie.de/franke-ebook/
► komme in unsere Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/klopftherapie/
► gratis Jahrescoaching mit Dipl.-Psych. Rainer Franke https://franke-akademie.de/jahrescoaching/
Du bist auf der Suche, dein Leben qualitativ zu verbessern und möchtest dich auch persönlich weiterentwickeln und hast schon alles Mögliche probiert, ohne wirklich nachhaltigen Erfolg.
Dann hast du es verdient, endlich eine Technik zu lernen, mit der du selbst deine Probleme im privaten und beruflichen Bereich sofort, schnell und nachhaltig lösen kannst.
Denn du kennst das vielleicht. Du versuchst, deinen Stress, deinen Burn-Out, deine körperlichen und seelischen Probleme irgendwie in den Griff zu bekommen. Du hast deswegen Methoden erlernt, Seminare besucht, Coachings absolviert, Bücher gelesen, aber nichts hat wirklich den Erfolg gebracht.
Das führt nach und nach zu mehr Frust und Resignation. So erging es auch mir. Auch ich war jahrelang auf der Suche nach einer Technik, die mir und meinen Klienten wirklich schnell und wirksam hilft, und zwar sofort. 2001 lernte ich die Techniken der Energetischen Psychologie aus den USA kennen, deren Wirksamkeit wissenschaftlich nachgewiesen ist. Diese habe ich mit meiner professionellen Arbeit als Coach und Therapeut verknüpft und daraus MET (Meridian-Energie Techniken) entwickelt, womit du endlich viele deiner persönlichen Probleme selbst auflösen kannst.
Inzwischen haben wir in über 700 Seminaren diese Technik an über 14 Tausend Teilnehmer weitergegeben. Unsere acht MET Bücher wurden inzwischen weltweit von mehr als 1 Million Menschen gelesen. Die zahllosen Rückmeldungen unserer Seminarteilnehmer und Leser über die Erfolge und Effizienz von MET erstaunen selbst uns immer wieder.
Du kannst natürlich weiterhin versuchen, deine emotionalen Probleme zu verdrängen. Du bleibst damit Opfer deiner belastenden Gefühle und riskierst damit langfristig krank zu werden.
Damit bist du blockiert und nicht in deinem vollen Potenzial, was negative Auswirkungen auf deine berufliche, private und gesundheitliche Situation haben wird.
Wenn aber auch du endlich eine Technik für deinen Alltag haben willst, mit der du all deine belastenden Gefühle, Gedanken oder blockierende Glaubenssätze dauerhaft auflösen kannst und damit ab sofort Glücksgefühle, Kraft und Stabilität in Beruf, Beziehung und Gesundheit erreichen kannst, dann melde dich jetzt zu einem unserer MET Seminare an oder vereinbare einen Einzeltermin.
jetzt anmelden: https://franke-akademie.de/klopfen-sie-sich-gluecklich-2/
Weitere Infos zu Einzelsitzungen, Webinaren oder Seminaren bei mir uns: https://franke-akademie.de
Einjährige Online Ausbildung in Energetischer Gestalttherapie zum MET-Therapeut/in®, MET-Coach, MET, Berater/in®, MET Praktitioner Infos hier: https://franke-akademie.de/ausbildung-zum-met-therapeutin/
Unser neues Buch: Rainer Franke, Regina Franke, Die #MET-#Klopftherapie in der Praxis, Haug Verlag, 2016. bei amazon: http://bit.ly/2waFEJn-franke
Sei dabei und erlerne die #MET-Klopftechnik von mir in meinen Präsenzseminar! Seminartermine "Klopfen sie sich glücklich!": in allen großen Städten Z.B. Hamburg , Berlin Frankfurt, München, Düsseldorf, Dresden, Zürich , Wien und mehr.
jetzt anmelden: https://franke-akademie.de/klopfen-sie-sich-gluecklich-2/
► kostenloses E-book für dich: https://franke-akademie.de/franke-ebook/
► komme in unsere Facebook-Gruppe: https://www.facebook.com/groups/klopftherapie/
► gratis Jahrescoaching mit Dipl.-Psych. Rainer Franke https://franke-akademie.de/jahrescoaching/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.