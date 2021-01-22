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ΠΟΛΛΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΣΥΝΕΒΗΣΑΝ ΣΤΗΝ "ΟΡΚΟΜΟΣΙΑ" ...
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ΑΡΚΕΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΠΑΡΑΤΑΓΜΕΝΟΙ ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΘΑ ΠΕΡΝΟΥΣΕ ΤΟ “ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ” ΑΜΑΞΙ, ΓΥΡΙΣΑΝ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΣΤΟΝ ΜΠΑΙΝΤΕΝ…….. ΚΑΙ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΜΗΝ ΔΕΧΟΜΕΝΟΙ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΕΚΛΕΨΕ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΑΜΠ………ΟΧΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΚΑΝΑΝ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΛΟΓΙΚΟ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΤΩΝ ΗΠΑ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΟΙΡΑΣΜΕΝΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΝΟΘΕΙΑ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ………
ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΟΠΟΥ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ, ΕΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ ΤΗΝ 3η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020……….
ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΖΟΕ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΩΣ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ…….ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΑΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ……….
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ…..ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ…..ΗΤΑΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ………….
ΕΔΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟ ΔΟΣΙΛΟΓΟ FBI, ΗΔΗ ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ……ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ…….
ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ “ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ”………ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΝΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ….ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ….ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ…….ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ………..ΠΡΟΣΕΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ;;;;;
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΝΑ ΦΡΟΥΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ….ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΑ ΕΒΓΑΛΑΝ;;;;;; ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ 60000 ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΙ………….
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΡΙΝΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ Ο ΤΣΑΡΛΥ ΓΟΥΟΡΝΤ ΕΙΠΕ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΧΘΕΣ, ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΤΟ ΠΡΩΙ…….ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΜΙΑ Η ΩΡΑ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΩΡΑ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ…….
ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΓΟΥΟΡΝΤ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΔΙΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΕΙΔΑΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΘΕΩΡΩ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΑΥΤΗ Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ….ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ……….ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ………
ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΡΕΓΚΟΝ;;;;; ΓΙΑΤΙ ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΗΡΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ;;;;; ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ;;;;;;
https://nikolaosanaximandros.gr/gyrisan-tin-plati-ston-biden-meli-tis-ethnofrouras/
ΟΠΩΣ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΟΠΟΥ Η ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ, ΕΤΣΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ, ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ, ΕΑΝ ΤΟ ΘΕΛΕΤΕ ΔΕΧΤΕΙ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΕΓΙΝΕ ΝΟΘΕΙΑ ΤΗΝ 3η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΤΟΥ 2020……….
ΑΡΝΗΘΗΚΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΟΥΝ ΤΟΝ ΤΖΟΕ ΜΠΑΙΝΤΕΝ ΩΣ ΝΕΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ…….ΚΑΙ ΓΥΡΙΣΑΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΟΥΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΚΟΥΣΤΩΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΑΜΑΞΙΟΥ, ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ……….
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΕΑΝ ΕΙΧΑΝ ΔΙΑΤΑΧΘΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ…..ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ…..ΗΤΑΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟΦΑΣΗ………….
ΕΔΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΤΟ ΔΟΣΙΛΟΓΟ FBI, ΗΔΗ ΑΠΟ ΕΧΘΕΣ ΑΡΧΙΣΕ ΝΑ ΕΛΕΓΧΕΙ ΤΟΥΣ ΦΑΚΕΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΗΜΑΤΑ……ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΙΔΗΣΗ ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΕΔΩ…….
ΤΩΡΑ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΧΘΕΣΙΝΗ “ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ”………ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΜΟΝΟ ΕΝΘΟΥΣΙΑΣΜΕΝΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΙΔΑ ΟΛΟΥΣ ΕΚΕΙ ΤΟΥΣ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥΣ….ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ….ΛΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥΣ…….ΛΕΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΕΝΑ ΘΕΑΤΡΟ………..ΠΡΟΣΕΞΕ ΚΑΝΕΙΣ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ ΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΠΙΤΩΛΙΟ;;;;;
ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΕΝΑ ΦΡΟΥΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΕΙ Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ….ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ ΤΑ ΕΒΓΑΛΑΝ;;;;;; ΕΠΙΣΗΣ ΕΑΝ ΕΞΑΙΡΕΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΛΙΓΟΥΣ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΥΣ ΠΑΡΑΤΑΓΜΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ, ΕΙΧΑΝ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΕΙ 60000 ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΟΙ………….
ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΡΙΝΩ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ Ο ΤΣΑΡΛΥ ΓΟΥΟΡΝΤ ΕΙΠΕ ΚΑΘΑΡΑ ΟΤΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΟΡΚΟΜΩΣΙΑΣ ΤΟΥ ΤΟ ΕΣΤΕΙΛΑΝ ΑΠΟ ΙΣΠΑΝΙΑ ΕΧΘΕΣ, ΣΤΙΣ ΕΠΤΑ ΤΟ ΠΡΩΙ…….ΔΗΛΑΔΗ ΣΤΙΣ ΜΙΑ Η ΩΡΑ ΤΑ ΞΗΜΕΡΩΜΑΤΑ ΩΡΑ ΟΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ…….
ΕΑΝ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΓΟΥΟΡΝΤ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΑΝ ΣΥΝΔΙΑΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΟΥ ΣΕ ΟΤΙ ΕΙΔΑΜΕ, ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΘΕΩΡΩ ΝΑ ΙΣΧΥΡΙΣΤΟΥΜΕ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΜΑΓΝΗΤΟΣΚΟΠΗΜΕΝΗ ΑΥΤΗ Η ΟΡΚΟΜΩΣΙΑ….ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΡΚΕΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ……….ΤΟΤΕ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΜΠΕΙ ΑΚΟΜΑ ΤΑ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ………
ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΓΙΝΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΗΘΕΛΑΝ ΓΙΑΤΙ ΑΡΑΓΕ ΟΙ ΑΝΤΙΦΑ ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΟΡΟΣ ΕΣΠΑΣΑΝ ΤΟ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟ ΟΡΕΓΚΟΝ;;;;; ΓΙΑΤΙ ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΤΣΙΡΑΚΙΑ ΤΟΥΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΦΟΣΟΝ ΠΗΡΑΝ ΤΕΛΙΚΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ;;;;; ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΟ;;;;;;
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