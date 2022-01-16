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NHS JAB CENTER CLOSED DOWN WITH COMMON LAW!- WE THE PEOPLE SAVED SOME LIVES AND SOULS TODAY! , JABS ARE CAUSING HEART ATTACKS AND BLOOD CLOTTING , CLOSE THEM ALL DOWN ASAP!
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220 views • January 16, 2022
DR Reiner Füllmich: Grand Jury Case Overview and List of Expert Witnesses - (Feb 5, 2022) - https://www.brighteon.com/855817be-f802-4383-965d-58d073e9f171
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
NHS JAB CENTER CLOSED DOWN WITH COMMON LAW!
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
The Real Game is About to Begin | The Crowhouse - https://www.brighteon.com/b9db2363-1c73-498c-b90a-918b4067611b
ITS BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/ca452917-6e7c-49f9-9c98-3f67bd7cfa82
YET ANOTHER NHS NURSE RIGHTLY SPEAKING OUT - STAND TOGETHER AND UNITE! https://www.brighteon.com/937e654c-6b45-4025-b1d5-1a845efdd2e4
THESE PEOPLE ARE BRAINWASHED MK ULTRA MEDICAL CRIMINAL ASSASSINS - NUREMBERG 2.0 NAMES LISTED - https://www.brighteon.com/7a0cfc43-5cd0-492d-9080-edf1dd95e164
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH? BOI WEAPONS https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
The Police will be arrested as complicit - if they don't Shut down “vaccine centres” - https://www.brighteon.com/a9453f2c-93ac-4c60-994d-559fd25b0257
The Dr. Hotze Report - Dr. Sherri Tenpenny Recap - 1.17.22 - https://www.brighteon.com/d9ec1577-50d4-46bf-ac69-561ec9667205
PIRBRIGHT MASS STERILIZATION "COVID VAXXINE SPIKE PROTEIN" [KHAZAR / ASHKENAZINAZI NOT AFFECTED] ? - https://www.bitchute.com/video/gaXHpXAhsETi/
NHS JAB CENTER CLOSED DOWN WITH COMMON LAW!
Robin Monotti Graziadei Questions Human Rights Violations At The UK National Commission For UNESCO - https://www.brighteon.com/9b2ad1f7-6185-47ac-a400-e10467f7f74c
The Real Game is About to Begin | The Crowhouse - https://www.brighteon.com/b9db2363-1c73-498c-b90a-918b4067611b
ITS BEGINNING TO LOOK A LOT LIKE GENOCIDE! - https://www.brighteon.com/ca452917-6e7c-49f9-9c98-3f67bd7cfa82
YET ANOTHER NHS NURSE RIGHTLY SPEAKING OUT - STAND TOGETHER AND UNITE! https://www.brighteon.com/937e654c-6b45-4025-b1d5-1a845efdd2e4
THESE PEOPLE ARE BRAINWASHED MK ULTRA MEDICAL CRIMINAL ASSASSINS - NUREMBERG 2.0 NAMES LISTED - https://www.brighteon.com/7a0cfc43-5cd0-492d-9080-edf1dd95e164
THEY HAVE NO JURISDICTION UNDER COMMON SOVEREIGN LAW AND YES SHE DID TELL THE ACTORS WHERE TO GO! -https://www.brighteon.com/0e6e92f7-4c0d-4b06-aa09-b3f93aec2f58
PETER DASZAK TELLS YOU HOW HE MADE THE DEADLY GOF CYMERIC BIO-WEAPON SPIKED VIRUSES THAT HAVE KILLED MILLIONS MAIMED AND INJURED MILLIONS MORE AND THAT ALL OF THEM ARE ZERO EFFECTIVE! ALL PAID FOR BY FAUCI AND NIAID - US TAX DOLLARS! - SO WHY WOULD YOU MANDATE FOR THIS UNLESS YOU WERE A EUGENICIST GENOCIDAL COLD BLOODED KILLER? - DR FRANKENSTEIN - ECO HEALTH? BOI WEAPONS https://www.brighteon.com/0f278668-684d-43e5-9973-912dce48147e
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