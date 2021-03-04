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Кэрри Мадей "Битва за человечество" (Предупреждение о вакцине от COVID-19)
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1407 views • March 04, 2021
Доктор Кэрри Мадей "Битва за человечество" (Предупреждение о вакцине от COVID-19).
Dr. Carrie Madej "The Battle For Humanity" (COVID-19 vaccine warning).
Доктор Кэрри Мадей (Dr. Carrie Madej) руководила двумя крупными медицинскими клиниками в штате Джорджия, США (Georgia, USA). В двадцать лет она заинтересовалась вакцинами и с тех пор изучала их. Глубокие исследования привели её к раскрытию предлагаемых технологий для новых вакцин против COVID-19. То, что она раскрывает, вызывает тревогу.
Это видео представляет собой подробный документальный фильм, в котором доктор Кэрри Мадей (Dr. Carrie Madej) рассказывает, как Big Tech сотрудничает с Big Pharma, чтобы внедрить новые технологии в грядущие вакцины, которые изменят нашу ДНК и превратят нас в гибридов. Это положит конец человечеству в том виде, в каком мы его знаем, и запустит процесс трансгуманизма: ЧЕЛОВЕК 2.0 (HUMAN 2.0). В планах - использовать вакцины, чтобы внедрить нанотехнологии в наши тела и подключить людей к искусственному интеллекту и глобальным сетям управления. Это положит конец нашей автономии, сделает нас рабами глобалистских технологических компаний и позволит коррумпированным правительствам и техническим гигантам контролировать нас, без нашего ведома.
Dr. Carrie Madej "The Battle For Humanity" (COVID-19 vaccine warning).
Доктор Кэрри Мадей (Dr. Carrie Madej) руководила двумя крупными медицинскими клиниками в штате Джорджия, США (Georgia, USA). В двадцать лет она заинтересовалась вакцинами и с тех пор изучала их. Глубокие исследования привели её к раскрытию предлагаемых технологий для новых вакцин против COVID-19. То, что она раскрывает, вызывает тревогу.
Это видео представляет собой подробный документальный фильм, в котором доктор Кэрри Мадей (Dr. Carrie Madej) рассказывает, как Big Tech сотрудничает с Big Pharma, чтобы внедрить новые технологии в грядущие вакцины, которые изменят нашу ДНК и превратят нас в гибридов. Это положит конец человечеству в том виде, в каком мы его знаем, и запустит процесс трансгуманизма: ЧЕЛОВЕК 2.0 (HUMAN 2.0). В планах - использовать вакцины, чтобы внедрить нанотехнологии в наши тела и подключить людей к искусственному интеллекту и глобальным сетям управления. Это положит конец нашей автономии, сделает нас рабами глобалистских технологических компаний и позволит коррумпированным правительствам и техническим гигантам контролировать нас, без нашего ведома.
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