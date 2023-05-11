Wynika badań Badanie lodowca Grenlandii udowadnia, że dramatyczne Globalne Ocieplenie Ziemi jest mitem.

W niniejszym filmie opisane są wyniki badań z The Greenland Ice Core Project (GRIP). W ramach tego trwającego w latach 1989-1995 eksperymentu, dokonano wierceń w grenlandzkim lodowcu, aby uzyskać pomiary temperatur z wcześniejszych tysiącleci. W efekcie dowiedziono, że obecnie Ziemia jest w najchłodniejszym okresie od 10 000 lat i jej średnia temperatura powoli podnosi się. Jednak nie jest to katastroficzny efekt ponieważ przez ostatnie 10 000 lat średnie temperatury na ziemi były wyższe o ponad 2°C. Tym samym cała panika wokół Globalnego Ocieplenia jest kompletnie nieuzasadniona i wynika tylko i wyłącznie z pomijania wyników z ostatnich 10 000 lat a skupianiu się na ostatnich 100 lat które są niemiarodajne.





Cała narracja dotycząca CO2 jest programem politycznym stworzonym w latach 90-tych przez Klub Rzymski dla wprowadzenia postindustrialnego, w pełni kontrolowanego społeczeństwa:

https://www.prisonplanet.pl/nauka_i_technologia/pierwsza_globalna,p1131426441





Link do badania GRIP:

https://en.wikipedia.org/wiki/Greenland_ice_core_project