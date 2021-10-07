π.Σεραφείμ Ζήσης, "Η τεκμηρίωση της Ι.Αποτειχίσεως και οι θέσεις του Πρωτ.π. Β.Βολουδάκη"

Ομιλία π.Σεραφείμ Ζήση με θέμα:"Η τεκμηρίωση της Ι.Αποτειχίσεως και οι θέσεις του Πρωτ.π .Β.Βολουδάκη"



Στα πλαίσια της σειράς εκδηλώσεων «ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ» την Τετάρτη, 6 Οκτωβρίου 2021, στις 7:00 μμ., ο οσιολογιώτατος μοναχός π. Σεραφείμ Ζήσης μίλησε με θέμα: "Η τεκμηρίωση της Ι.Αποτειχίσεως και οι θέσεις του Πρωτ.π. Β.Βολουδάκη"



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