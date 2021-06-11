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Verschillende Nederlandse dokters geven hun mening over het covid beleid (Dutch only)
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31 views • June 11, 2021
Een gesprek van Ramon Bril en Saskia van Oerle met
Evelien Peeters, Internist
Hannah Visser, Internist
Jan Vosters, Arts Maatschappij en Gezondheid (NP)
Dick Bijl, Oud huisarts en epidemioloog
Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie
Bij Studio Weltschmerz enkele artsen en wetenschappers die menen dat het bij wet vastleggen van de corona maatregelen meer schade aanricht aan de volksgezondheid dan goed doet. Zij schreven een brandbrief.
Bron: https://artsencollectief.nl/
Originele video datum = 17/07/2020
Evelien Peeters, Internist
Hannah Visser, Internist
Jan Vosters, Arts Maatschappij en Gezondheid (NP)
Dick Bijl, Oud huisarts en epidemioloog
Pierre Capel, emeritus hoogleraar experimentele immunologie
Bij Studio Weltschmerz enkele artsen en wetenschappers die menen dat het bij wet vastleggen van de corona maatregelen meer schade aanricht aan de volksgezondheid dan goed doet. Zij schreven een brandbrief.
Bron: https://artsencollectief.nl/
Originele video datum = 17/07/2020
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