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ВСЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПОЛУЧИЛИ НОМЕР... Старей Элпидий о происходящем бес-пределе
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4354 views • September 05, 2021
Прим.Ред. - Дорогие во Христе братья и сестры! Мы часто публикуем материалы и видео с выступлениями и интервью греков, т.к. на Руси, кроме наших дорогих отцов-афонитов, никто публично не обличает и не раскрывает планы сатанистов и глубину падения нынешних церковников.
Предлагаем вам внимательно послушать отца Элпидия, который кратко раскрывает суть происходящих в мире апокалиптических процессов из чего становится абсолютно очевидным, что именно в наше время совершается апокалипсис, именно наше время является последним временем, о котором говорит Откровение и пророчества святых отцов. Имеющий разум, да разумеет!
Предлагаем вам внимательно послушать отца Элпидия, который кратко раскрывает суть происходящих в мире апокалиптических процессов из чего становится абсолютно очевидным, что именно в наше время совершается апокалипсис, именно наше время является последним временем, о котором говорит Откровение и пророчества святых отцов. Имеющий разум, да разумеет!
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