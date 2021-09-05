ВСЕ ВАКЦИНИРОВАННЫЕ ПОЛУЧИЛИ НОМЕР... Старей Элпидий о происходящем бес-пределе

Прим.Ред. - Дорогие во Христе братья и сестры! Мы часто публикуем материалы и видео с выступлениями и интервью греков, т.к. на Руси, кроме наших дорогих отцов-афонитов, никто публично не обличает и не раскрывает планы сатанистов и глубину падения нынешних церковников.



Предлагаем вам внимательно послушать отца Элпидия, который кратко раскрывает суть происходящих в мире апокалиптических процессов из чего становится абсолютно очевидным, что именно в наше время совершается апокалипсис, именно наше время является последним временем, о котором говорит Откровение и пророчества святых отцов. Имеющий разум, да разумеет!