Как не стоит играть Kenshi
Game_pointer
Game_pointer
1 follower
7 views • 1 day ago

Играйте в Кенши так, как только можете, не с такими ошибками в игре.

Играйте в Kenshi как можно лучше, избежав этих игровых ошибок.

00:00 Вступление

01:20 Первая причина

02:23 Вторая причина

02:57 Выводы

Игра в Steam: https://store.steampowered.com/app/233860/Kenshi/

Подпишись и посмотри ролики:

ВКонтакте: https://vk.com/public216006534

Телеграмма: https://t.me/+FodQydlHKdliZWIy

#Кенши #Кеншироле #кеншигайд

steamgamegame pointerrole-playing gamekenshikenshirolekenshi how not to playkenshi rus
00:00Вступление

01:20Первая причина

02:23Вторая причина

02:57Выводы

