Как не стоит играть Kenshi

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Играйте в Кенши так, как только можете, не с такими ошибками в игре.
Играйте в Kenshi как можно лучше, избежав этих игровых ошибок.
00:00 Вступление
01:20 Первая причина
02:23 Вторая причина
02:57 Выводы
Игра в Steam: https://store.steampowered.com/app/233860/Kenshi/
Подпишись и посмотри ролики:
ВКонтакте: https://vk.com/public216006534
Телеграмма: https://t.me/+FodQydlHKdliZWIy
#Кенши #Кеншироле #кеншигайд
00:00Вступление
01:20Первая причина
02:23Вторая причина
02:57Выводы