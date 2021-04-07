Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου Νεόφυτος λίγο πρὶν τὸ Πάσχα τοῦ 2021 (5.4.2021)

Συνέντευξη Μητροπολίτου Μόρφου κ. Νεοφύτου στὸν Ραδιοφωνικὸ Σταθμὸ Metropolis 95.5 FM - Θεσσαλονίκη (5.4.2021)

Ὁ Μητροπολίτης Μόρφου κ. Νεόφυτος συνομιλεῖ μὲ τὸν δημοσιογράφο Πασχάλη Καμόρα γιὰ τοὺς σύγχρονους ἁγίους ποὺ γνώρισε, τὴν Ἐκκλησία, τὸ Ἅγιο Ὄρος, τὸν προφητικὸ λόγο τῶν ἁγίων, τὴ γεωπολιτικὴ καὶ τὶς ἐξελίξεις στὴν εὐρύτερη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου, τὰ πρόσφατα γεγονότα στὴν Τουρκία, τὸ Ούκρανικό, τὸ Κουρδικό, τὴν ἐπιδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, τὰ ἐμβόλια καὶ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν ἀνθρώπων τῆς «νέας τάξης πραγμάτων», ἀλλὰ καὶ τὴ δύναμη τῆς Ὀρθόδοξης πίστης καὶ τῆς προσευχῆς πρὸς τὸν Τριαδικὸ Θεό…



Βιολὶ παίζει ὁ Χριστόδωρος Μνάσωνος