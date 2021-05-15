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ΒΓΗΚΑΝ ΣΤΗ ΛΟΤΤΑΡΙΑ ΟΙ ΨΥΧΕΣ
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1073 views • May 15, 2021
Απ’ο,τι φαίνεται το καλοκαίρι σ’αυτό τον νέο κόσμο, σύμφωνα με τον ιθύνοντα νου Κούλη, δε γίνεται να το υποδεχτούμε άνευ όρων καθώς θα πρέπει πρώτα να έχουμε θωρακιστεί από τον ιό χρησιμοποιώντας φυσικά το υπερόπλο των ειδικών, αυτό με τη βελόνα. Γι’αυτό και θεώρησε μεγάλο του καθήκον να αφοσιωθεί στο να μην αφήσει ούτε γάτα ανεμβολίαστη στα νησιά μας με αντάλλαγμα μετά το τέλος Ιουνίου να πείσουμε τους ξένους να στείλουν τουρίστες. Και μάλιστα με μπόλι “μια κι έξω”, που σου κάνει με τη μια ότι σου κάνουν τα άλλα με δυο...
Αλλά κάθε τόπος έχει και τα δικά του κίνητρα για να φτάσουμε να μη μείνει πίσω κανένας μη σωσμένος. Όπως είδαμε και τις προάλλες οι έρευνες των κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των ΗΠΑ έδωσαν σημαντικές μεθόδους για αποτελεσματική δωροδοκία επιβίωσης. Με τελευταία κορυφαία την κλήρωση του Κορωναϊκου λαχείου στο Οχάιο στην οποία θα έχουν το προνόμιο να πάρουν μέρος μόνο όσοι κοπανήσουν την ένεση. Εγώ λέω εμείς να μπούμε λίγο αργότερα, αναμένονται καλύτερες προσφορές ενώ το εκτυπωτικό χρήματος είναι ενεργότατο.
Ταυτόχρονα στην Αγγλία διακρίνεται ο οδικός χάρτης που θέλουν για τις σχέσεις των ανθρώπων στη νεα κανονικότητα με οδηγίες ακόμα και για το πως τους επιτρέπουν να αγκαλιάζονται, με διαφορετικό τρόπο φυσικά μεταξύ αυτών που έχουν μπολιαστεί. Μια κανονικότητα που μπορει να επιβληθεί, όμως, μόνο σε ανθρώπους εύπλαστους που δεν έχουν χτίσει ισχυρές συνειδησιακές βάσεις και ζωντανή γνώση του δρόμου της Αληθειας.
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Resident Evil: The Final Chapter (2016) https://tainio-mania.online/load/tain_e_toy_2016/resident-evil-the-final-chapter-2016/34-1-0-14159
Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» https://youtu.be/pUJE9PoDC54
Επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία»: Το σχέδιο για τον εμβολιασμό των κατοίκων νησιών με Johnson &Johnson https://www.cnn.gr/politiki/story/265392/epixeirisi-galazia-eleytheria-to-sxedio-gia-ton-emvoliasmo-ton-katoikon-nision-me-johnson-johnson
Greeks say holiday cancellations 'pouring in' after the country is designated amber by UK government https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/09/greeks-say-holiday-cancellations-pouring-country-designated/amp/
Greece to vaccinate islands by end of June to boost tourism https://www.standard.co.uk/news/uk/greece-uk-government-corfu-kefalonia-santorini-b934557.html
Lockdown τέλος – Με ελευθερίες και τουρισμό στη νέα κανονικότητα https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-telos-me-eleytheries-kai-tourismo-sti-nea-kanonikotita/3283172/
Scandalo in aeroporto: tamponi Covid con bastoncini già usati
https://www.unionesarda.it/news/mondo/scandalo-in-aeroporto-tamponi-covid-con-bastoncini-gia-usati-cnb7oxxx
Κίνητρα στους νέους για να εμβολιαστούν ΗΠΑ- Δωρεάν εισιτήρια και… χρηματικό έπαθλο 1 εκατ. ευρώ.Τι άλλο θα κάνουν έχουν λυσσάξει με αυτό… https://www.facebook.com/watch/?v=514165599617226
Ohio will give 5 people $1 million each in COVID-19 vaccine lottery https://abcnews.go.com/US/ohio-give-people-million-covid-19-vaccine-lottery/story?id=77656133
Free COVID-19 Vaccines Are Luring Visitors to Dracula's Castle in Transylvania
https://time.com/6047169/bran-castle-dracula-romania-transylvania-vaccine/
Απόφαση ΣτΕ για εμβόλια και αποζημιώσεις https://www.kathimerini.gr/society/561358222/apofasi-ste-gia-emvolia-kai-apozimioseis/
Βασιλακόπουλος: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν δεν γίνει η δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού https://www.newsit.gr/ellada/vasilakopoulos-poioi-einai-oi-kindynoi-an-den-ginei-i-deyteri-dosi-tou-emvoliou-kata-tou-koronoiou/3278311/
Πέθανε ο νονός μου μια βδομάδα μετά το εμβόλιο. https://fb.watch/5uUV8leUTL/
Teen Hospitalized With Blood Clots in Brain After First Dose of Pfizer Vaccine
https://childrenshealthdefense.org/defender/teen-hospitalized-brain-blood-clots-after-pfizer-vaccine/
15-Year-Old Boy Dies Of Heart Attack Two Days After Taking Pfizer Vaccine, Had No History Of Allergic Reactions https://nationalfile.com/15-year-old-boy-dies-of-heart-attack-two-days-after-taking-pfizer-vaccine-had-no-history-of-allergic-reactions/
Bethel Park woman shares her recovery story since being paralyzed
https://youtu.be/q8s62a8IK2U
Αλλά κάθε τόπος έχει και τα δικά του κίνητρα για να φτάσουμε να μη μείνει πίσω κανένας μη σωσμένος. Όπως είδαμε και τις προάλλες οι έρευνες των κορυφαίων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων των ΗΠΑ έδωσαν σημαντικές μεθόδους για αποτελεσματική δωροδοκία επιβίωσης. Με τελευταία κορυφαία την κλήρωση του Κορωναϊκου λαχείου στο Οχάιο στην οποία θα έχουν το προνόμιο να πάρουν μέρος μόνο όσοι κοπανήσουν την ένεση. Εγώ λέω εμείς να μπούμε λίγο αργότερα, αναμένονται καλύτερες προσφορές ενώ το εκτυπωτικό χρήματος είναι ενεργότατο.
Ταυτόχρονα στην Αγγλία διακρίνεται ο οδικός χάρτης που θέλουν για τις σχέσεις των ανθρώπων στη νεα κανονικότητα με οδηγίες ακόμα και για το πως τους επιτρέπουν να αγκαλιάζονται, με διαφορετικό τρόπο φυσικά μεταξύ αυτών που έχουν μπολιαστεί. Μια κανονικότητα που μπορει να επιβληθεί, όμως, μόνο σε ανθρώπους εύπλαστους που δεν έχουν χτίσει ισχυρές συνειδησιακές βάσεις και ζωντανή γνώση του δρόμου της Αληθειας.
Επικοινωνία: [email protected]
Iστολόγιο: https://angelokarageorgos.gr
Γκρουπ στο Telegram: https://t.me/joinchat/TfYwsWAbj53KKzel
Φίλοι εκπομπών Άγγελου Καραγεώργου Facebook Group https://www.facebook.com/groups/478441460227303/
Κανάλι Telegram: https://t.me/angelokar
Προφιλ Facebook: https://www.facebook.com/angelo.karageorgos/
Κανάλι στο Odysee. com: https://odysee.com/@AngeloKar:6
Κανάλι Brighteon: https://www.brighteon.com/channels/angelosbg
Λογαριασμός Mewe: https://mewe.com/i/angelokarageorgos
Spotify: https://open.spotify.com/show/5IXXuUoEPlbCAysu0QXc5O?si=3YkOmFA8S1SCIPKJ2Bm_nQ
**Όλοι οι συνδεσμοι δε χωρούν από κάτω και είναι εδώ https://angelokarageorgos.gr/bgikan-sti-lottaria-oi-psyxes**
Resident Evil: The Final Chapter (2016) https://tainio-mania.online/load/tain_e_toy_2016/resident-evil-the-final-chapter-2016/34-1-0-14159
Σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με αντικείμενο την επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία» https://youtu.be/pUJE9PoDC54
Επιχείρηση «Γαλάζια Ελευθερία»: Το σχέδιο για τον εμβολιασμό των κατοίκων νησιών με Johnson &Johnson https://www.cnn.gr/politiki/story/265392/epixeirisi-galazia-eleytheria-to-sxedio-gia-ton-emvoliasmo-ton-katoikon-nision-me-johnson-johnson
Greeks say holiday cancellations 'pouring in' after the country is designated amber by UK government https://www.telegraph.co.uk/news/2021/05/09/greeks-say-holiday-cancellations-pouring-country-designated/amp/
Greece to vaccinate islands by end of June to boost tourism https://www.standard.co.uk/news/uk/greece-uk-government-corfu-kefalonia-santorini-b934557.html
Lockdown τέλος – Με ελευθερίες και τουρισμό στη νέα κανονικότητα https://www.newsit.gr/ellada/Lockdown-telos-me-eleytheries-kai-tourismo-sti-nea-kanonikotita/3283172/
Scandalo in aeroporto: tamponi Covid con bastoncini già usati
https://www.unionesarda.it/news/mondo/scandalo-in-aeroporto-tamponi-covid-con-bastoncini-gia-usati-cnb7oxxx
Κίνητρα στους νέους για να εμβολιαστούν ΗΠΑ- Δωρεάν εισιτήρια και… χρηματικό έπαθλο 1 εκατ. ευρώ.Τι άλλο θα κάνουν έχουν λυσσάξει με αυτό… https://www.facebook.com/watch/?v=514165599617226
Ohio will give 5 people $1 million each in COVID-19 vaccine lottery https://abcnews.go.com/US/ohio-give-people-million-covid-19-vaccine-lottery/story?id=77656133
Free COVID-19 Vaccines Are Luring Visitors to Dracula's Castle in Transylvania
https://time.com/6047169/bran-castle-dracula-romania-transylvania-vaccine/
Απόφαση ΣτΕ για εμβόλια και αποζημιώσεις https://www.kathimerini.gr/society/561358222/apofasi-ste-gia-emvolia-kai-apozimioseis/
Βασιλακόπουλος: Ποιοι είναι οι κίνδυνοι αν δεν γίνει η δεύτερη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού https://www.newsit.gr/ellada/vasilakopoulos-poioi-einai-oi-kindynoi-an-den-ginei-i-deyteri-dosi-tou-emvoliou-kata-tou-koronoiou/3278311/
Πέθανε ο νονός μου μια βδομάδα μετά το εμβόλιο. https://fb.watch/5uUV8leUTL/
Teen Hospitalized With Blood Clots in Brain After First Dose of Pfizer Vaccine
https://childrenshealthdefense.org/defender/teen-hospitalized-brain-blood-clots-after-pfizer-vaccine/
15-Year-Old Boy Dies Of Heart Attack Two Days After Taking Pfizer Vaccine, Had No History Of Allergic Reactions https://nationalfile.com/15-year-old-boy-dies-of-heart-attack-two-days-after-taking-pfizer-vaccine-had-no-history-of-allergic-reactions/
Bethel Park woman shares her recovery story since being paralyzed
https://youtu.be/q8s62a8IK2U
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