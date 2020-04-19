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OUT OF SHADOWS DOCUMENTARY ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ
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362 views • April 19, 2020
Το μεγάλης φήμης ντοκιμαντέρ OUT OF SHADOWS, που μας γνωστοποιεί, το τι συμβαίνει στο Hollywood, τους παιδόφιλους και όλη την ιστορία πίσω από τα αίσχη σε σχέση με την κακοποίηση των παιδιών.
Το Out Of The Shadows ανεβάζει τη μάσκα για το πώς τα mainstream media και το Hollywood χειρίζονται και ελέγχουν τις μάζες διαδίδοντας προπαγάνδα σε όλο το περιεχόμενό τους. Στόχος μας είναι να ξυπνήσουμε το ευρύ κοινό ρίχνοντας φως στο πώς όλοι μας έχουν πει ψέματα και πλύσιμο εγκεφάλου από έναν κρυφό εχθρό με μια απαίσια ατζέντα.
Αυτό το έργο είναι το αποτέλεσμα δύο ετών αίματος, ιδρώτα και δακρύων από μια ομάδα επαγγελματιών που ξύπνησαν. Έχει δημιουργηθεί και χρηματοδοτηθεί ανεξάρτητα και διατίθεται δωρεάν σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες για να παρακολουθεί κανείς.
Οι πατριώτες έφτιαξαν αυτό το ντοκιμαντέρ με μοναδικό σκοπό να βγάλουν την αλήθεια εκεί έξω. Αν σας αρέσει το ντοκιμαντέρ, μοιραστείτε αυτό το βίντεο.
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Το Out Of The Shadows ανεβάζει τη μάσκα για το πώς τα mainstream media και το Hollywood χειρίζονται και ελέγχουν τις μάζες διαδίδοντας προπαγάνδα σε όλο το περιεχόμενό τους. Στόχος μας είναι να ξυπνήσουμε το ευρύ κοινό ρίχνοντας φως στο πώς όλοι μας έχουν πει ψέματα και πλύσιμο εγκεφάλου από έναν κρυφό εχθρό με μια απαίσια ατζέντα.
Αυτό το έργο είναι το αποτέλεσμα δύο ετών αίματος, ιδρώτα και δακρύων από μια ομάδα επαγγελματιών που ξύπνησαν. Έχει δημιουργηθεί και χρηματοδοτηθεί ανεξάρτητα και διατίθεται δωρεάν σε πολλές διαφορετικές πλατφόρμες για να παρακολουθεί κανείς.
Οι πατριώτες έφτιαξαν αυτό το ντοκιμαντέρ με μοναδικό σκοπό να βγάλουν την αλήθεια εκεί έξω. Αν σας αρέσει το ντοκιμαντέρ, μοιραστείτε αυτό το βίντεο.
Υποστηρίξτε την ΣΦΑΓΗ GR.
Web: https://www.sfagi.gr/
Instagram: https://www.instagram.com/sfagi_gr/
Twitter: https://twitter.com/sfagigr
Δείτε και άλλα video μας στο κανάλι του Youtube εδώ: https://www.youtube.com/channel/UCNbQnkptty3cGVnHkJIJFwQ
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