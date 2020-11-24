© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
19) La 5G risquée pour la santé? (Dez. 2018)
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • November 24, 2020
La 5G risquée pour la santé? (Dez. 2018) | publié sur ma chaîne Youtube "Clarity with Claire Edwards" en 01/04/2019: https://www.youtube.com/watch?v=BMKS-gqZlVo
La 5G risquée ?
Annie Sasco, médecin épidémiologiste du cancer, alerte sur les conséquences dangereuses du déploiement de la 5G pour la santé humaine et l'environnement.
Pour elle il y a une rétention d'information mais le risque de tumeur du cerveau est accru. Le DR Annie Sasco était l'invitée de TV5mondeEnvironnement
https://information.tv5monde.com/info/l-environnement-en-peril
La 5G risquée ?
Annie Sasco, médecin épidémiologiste du cancer, alerte sur les conséquences dangereuses du déploiement de la 5G pour la santé humaine et l'environnement.
Pour elle il y a une rétention d'information mais le risque de tumeur du cerveau est accru. Le DR Annie Sasco était l'invitée de TV5mondeEnvironnement
https://information.tv5monde.com/info/l-environnement-en-peril
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.