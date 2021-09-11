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118) Praias 5G - um banho de radiação Cherenkov
#ElectrosmogPortugal
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82 views • September 11, 2021
Níveis de irradiação com picos superiores a 50 mil microwatts/m2 sobre areias magnetizadas, onde um íman de neodímio contra material magnético no meio da areia, resulta numa amplificação da irradiação. Novas medições de pulsos entre a gama não-ionizante e ionizante, também conhecida como radiação Cherenkov, foram feitas em praias em Espanha.
Mais informações: https://www.orwell.city/2021/09/radiation-excess.html
Créditos para o Canal ORWELLITO | Setembro 11, 2021
Non-ionizing radiation exceeding 50 times the maximum allowed in open places
https://rumble.com/vmcos5-non-ionizing-radiation-exceeding-50-times-the-maximum-allowed-in-open-place.html
Mais: https://www.laquintacolumna.net/ | https://www.orwell.city/ |

Biofísico Guillermo Iturriaga sobre o campo eléctrico que a vacina mal designada de AstraZeneca gera: https://www.orwell.city/2021/09/electric-field.html
« Não vou dizer onde está, mas eles colocam uma câmara, e podem ver claramente quem está vacinado e quem não está. Conseguem ver quem tem uma dose, mais doses, e quem não está vacinado. Portanto, se alguém me diz que se pode saber isso em tempo real, é porque nos injectaram algo, como registei no meu humilde relatório. Detectei material electrónico nas ampolas. Encontrei semicondutores, condensadores, transístores, e nada disso deveria estar numa vacina. Eles não podem existir numa vacina. As vacinas são feitas com proteínas, com muitas coisas, como vírus atenuados. Mas não pode haver nelas um díodo ou díodos em cascata. Isso, isso não pode acontecer. Isso não se encaixa. »

MOPPE ou #ELECTROSMOGPORTUGAL
Movimento Português de Prevenção do Electrosmog
https://electrosmogportugal.weebly.com
https://www.brighteon.com/channels/electrosmogportugal
https://www.youtube.com/channel/UCi5gtFStWMfJRjwNVgulrsA/
Keywords
emfcrime5gpandemiavacinaradiacaotoxicografenocherenkovvaga
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